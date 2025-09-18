SV Motor Zeitz - SC Naumburg 3 (C-Junioren Kreisliga)

Am Samstag holte die C-Jugend des SV Motor Zeitz im 3.Spiel den 1.Sieg der neuen Saison. Gegen die Drittvertretung vom SC Naumburg war die Anfangsphase noch relativ ausgeglichen, bis Felix Reschel nach 11 Minuten per direktem Freistoß das 1:0 für die Zeitzer besorgte. Danach war Motor bis zur Halbzeit die bessere Mannschaft, was Samir Abdallah Abdi in Minute 22 nach feinem Steckpass von Hassan Abdullah Hassan mit dem 2:0 belohnte.

In Hälfte 2 wurde Naumburg aktiver und hatte Chancen auf den Anschlusstreffer. Diese schwierige Phase überstand der SVM u.a. dank Torwart Henri Tetzner ohne Gegentor und stabilisierte sich wieder. In Minute 58 sorgte Stürmer Julien Klingauf mit einem satten Schuss von Rechts ins lange linke Eck für das 3:0 und somit die Vorentscheidung. Kurz darauf nutzten die Elsterstädter noch 2 Unstimmigkeiten in der Naumburger Hintermannschaft und so konnte das Ergebnis durch Tore von Blind Gohdar Younis und Finn-Luca Ullrich noch auf 5:0 ausgebaut werden. Am Ende kann sich Motor Zeitz über einen sehr verdienten Sieg freuen, der allerdings 1-2 Tore zu hoch ausfiel.