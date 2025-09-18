SV Motor Zeitz - 1.FC Zeitz (C-Jugend Kreispokal)

Am Mittwoch kam es im Puschendorf-Stadion zum Stadtderby zwischen den C-Junioren des SV Motor Zeitz und der selbigen Jugend des 1.FC Zeitz. Aufgrund der unterschiedlichen Ligen war die Favoritenrolle von Beginn an klar verteilt und das zeigte sich auch schnell im Spielrythmus: So hatte die Gastmannschaft viel den Ball, auf der Gegenseite versuchte Motor vor allem defensiv gut dagegenzuhalten. Dieser Plan erfuhr früh einen Rückschlag, da der Favorit schon nach 4 Minuten im Anschluss an eine Ecke in Führung ging. Gerade in der ersten Viertelstunde hielt der Außenseiter allerdings gut dagegen und ließ nur wenige gute Chancen zu. Allerdings präsentierte sich der FC in dieser Phase sehr effektiv und so konnte eine schwache Phase des SVM zwischen Minute 15 und 20 genutzt werden: In 5 Minuten erzielte der Gast 3 Tore und stellte so früh auf eine 4:0-Führung. Obwohl somit schon früh geklärt war, wer in die nächste Runde einzieht, gab sich Motor nicht auf und fing sich nach dem 4:0 wieder etwas. Auch mit ein bisschen Glück und einem im Vergleich zur Anfangsphase weniger effektiven FC konnte die Gegentorflut wieder eingedämmt werden und es ging mit einem 0:5 in die Pause. In Hälfte 1 war auch die einzige Großchance des Gastgebers zu verzeichnen, Julien Klingauf konnte Clubkeeper Clemens Zech aber nicht überwinden.