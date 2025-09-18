SV Motor Zeitz - 1.FC Zeitz (C-Jugend Kreispokal)

Am Mittwoch kam es im Puschendorf-Stadion zum Stadtderby zwischen den C-Junioren des SV Motor Zeitz und der selbigen Jugend des 1.FC Zeitz. Aufgrund der unterschiedlichen Ligen war die Favoritenrolle von Beginn an klar verteilt und das zeigte sich auch schnell im Spielrythmus: So hatte die Gastmannschaft viel den Ball, auf der Gegenseite versuchte Motor vor allem defensiv gut dagegenzuhalten. Dieser Plan erfuhr früh einen Rückschlag, da der Favorit schon nach 4 Minuten im Anschluss an eine Ecke in Führung ging. Gerade in der ersten Viertelstunde hielt der Außenseiter allerdings gut dagegen und ließ nur wenige gute Chancen zu. Allerdings präsentierte sich der FC in dieser Phase sehr effektiv und so konnte eine schwache Phase des SVM zwischen Minute 15 und 20 genutzt werden: In 5 Minuten erzielte der Gast 3 Tore und stellte so früh auf eine 4:0-Führung. Obwohl somit schon früh geklärt war, wer in die nächste Runde einzieht, gab sich Motor nicht auf und fing sich nach dem 4:0 wieder etwas. Auch mit ein bisschen Glück und einem im Vergleich zur Anfangsphase weniger effektiven FC konnte die Gegentorflut wieder eingedämmt werden und es ging mit einem 0:5 in die Pause. In Hälfte 1 war auch die einzige Großchance des Gastgebers zu verzeichnen, Julien Klingauf konnte Clubkeeper Clemens Zech aber nicht überwinden.
In Hälfte 2 blieb das Bild ähnlich: Viel Ballbesitz für die Jungs aus dem Thälmann-Stadion, während Motor nur übrig blieb, leidenschaftlich zu verteidigen und sich einigermaßen schadlos zu halten. Trotz einiger Wechsel brach der Außenseiter in Hälfte 2 nicht weiter ein und kämpfte wacker bis zum Schluss. So konnte die Anzahl der Gegentore niedriger gehalten werden als im ersten Durchgang: Vier weitere Tore erzielte der "Club", sodass am Ende ein 0:9 aus Sicht der Heimelf stand. Am Ende siegt der Landesligist also standes- und erwartungsgemäß mit 9:0 beim Stadtrivalen, der aufgrund des gezeigten Einsatzes und Teamgeists allerdings auch nicht unzufrieden sein muss.