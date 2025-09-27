SV Motor Zeitz - 1.FC Zeitz 2 (C-Jugend-Kreisliga)

Am letzten September-Samstag kam es in der C-Junioren-Kreisliga zum Stadtderby zwischen dem SV Motor Zeitz und der Reserve des 1.FC Zeitz. Spielort war mit dem Rudolf-Puschendorf-Stadion die Heimstätte von Motor.
Den besseren Start ins Derby erwischten die Gäste. Schon nach 3 Minuten stand die erste Großchance, nach 8 Minuten dann auch die Führung zu Buche. Der SVM verteidigte eine Flanke im Strafraum schlecht und der Spieler vom FC bedankte sich auf seine Weise, 0:1.
Nach 10 Minuten fing sich der Gastgeber und fand nun besser ins Spiel. Die Belohnung folgte in der 23.Minute, als sich Hassan Abdullah Hassan mal wieder durchtankte. Sein etwas verkümmerter Abschluss prallte an den Pfosten, doch Julien Klingauf setzte nach und besorgte den Ausgleich für die Ost-Zeitzer. Daraufhin blieb Motor weiter dran und hätte bis zur Halbzeit eigentlich in Führung gehen müssen. Doch ein Foulelfmeter (herausgeholt durch eines der vielen Dribblings von Hassan Abdullah Hassan) blieb von Felix Reschel ungenutzt, eine weitere Großchance durch Julien Klingauf ebenso. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.
In Hälfte 2 plätscherte das Spiel etwas vor sich hin und blieb im ganzen ausgeglichen. Doch die Clubzweite präsentierte sich als effektivere Mannschaft und erzielte in den Minuten 47 und 62 zwei schöne Tore aus der Distanz. So war 1:3 der neue Spielstand und das Spiel schien entschieden.
Doch der SVM gab sich nicht auf, stellte nun auf eine Formation mit Dreierkette und 2 Stürmern um...man hatte ja nichts mehr zu verlieren. Und diese Maßnahme läutete nochmal eine Schlussoffensive ein. Motor-Kapitän Colin Keck zog in der 68.Minute einen Freistoß schön Richtung Tor, kurz vor der Torlinie bugsierte Moritz Sonnenschein den Ball per Kopf über die Linie. So war in der Nachspielzeit nochmal Spannung in der Partie, wobei Julien Klingauf sogar noch eine Möglichkeit hatte, auf 3:3 zu stellen.
Diese wurde aber nicht genutzt, weshalb der Derbysieger den Namen "1.FC Zeitz" trägt. Blickt man aber auf das Chancenverhältnis, wäre ein Remis wohl sogar das gerechtere Ergebnis gewesen.
Die liegengelassenen Punkte will sich Motor nächsten Samstag in Droyßig wiederholen. Der nächste Gegner von FC 2 ist dagegen Ligaprimus Deuben/Großgrimma.