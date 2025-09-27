SV Motor Zeitz - 1.FC Zeitz 2 (C-Jugend-Kreisliga)

Am letzten September-Samstag kam es in der C-Junioren-Kreisliga zum Stadtderby zwischen dem SV Motor Zeitz und der Reserve des 1.FC Zeitz. Spielort war mit dem Rudolf-Puschendorf-Stadion die Heimstätte von Motor. Den besseren Start ins Derby erwischten die Gäste. Schon nach 3 Minuten stand die erste Großchance, nach 8 Minuten dann auch die Führung zu Buche. Der SVM verteidigte eine Flanke im Strafraum schlecht und der Spieler vom FC bedankte sich auf seine Weise, 0:1.

Nach 10 Minuten fing sich der Gastgeber und fand nun besser ins Spiel. Die Belohnung folgte in der 23.Minute, als sich Hassan Abdullah Hassan mal wieder durchtankte. Sein etwas verkümmerter Abschluss prallte an den Pfosten, doch Julien Klingauf setzte nach und besorgte den Ausgleich für die Ost-Zeitzer. Daraufhin blieb Motor weiter dran und hätte bis zur Halbzeit eigentlich in Führung gehen müssen. Doch ein Foulelfmeter (herausgeholt durch eines der vielen Dribblings von Hassan Abdullah Hassan) blieb von Felix Reschel ungenutzt, eine weitere Großchance durch Julien Klingauf ebenso. So ging es mit einem 1:1 in die Pause. In Hälfte 2 plätscherte das Spiel etwas vor sich hin und blieb im ganzen ausgeglichen. Doch die Clubzweite präsentierte sich als effektivere Mannschaft und erzielte in den Minuten 47 und 62 zwei schöne Tore aus der Distanz. So war 1:3 der neue Spielstand und das Spiel schien entschieden.