SV Mosbach - TSV Brand 5:3 (2:1)

Brand mit erster Niederlage der Saison

Im Spiel beim SV Mosbach musste die Branderinnen die erste Niederlage der hinnehmen. Genau genommen war es die erste Saison-Pflichtspielniederlage seit über einem Jahr. Die Vorzeichen standen leider bereits vor dem Spiel nicht gut: Dee TSV hatte mit mehreren kurzfristigen, krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen, sodass u.a. Stammtorhüterin Tatjana Auterhoff durch eine Feldspielerin ersetzt werden musste. Doch die Branderinnen wollten alles geben, um den schlechten Vorzeichen zu trotzen und die Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Der Beginn der Partie spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, ehe die Brander Mannschaft zu einigen Torchancen kam. Jedoch fehlte die Präzision im Abschluss. In der 14. Minute köpfte Puscha nach Hereingabe von Bauer neben das Tor. Glücklicher waren die Mosbacherinnen, die in der 18. Spielminute das 1:0 nach einer Ecke erzielen konnten. Es folgten weitere teils hochkarätige Chancen durch Puscha und Bauer, die jedoch alle ungenutzt blieben. Nachdem die Mosbacher Abwehr den Ball in der 30. Minute nicht richtig klären konnte, landete dieser bei Eva Singer. Diese fackelte nicht lange, zog direkt ab und der Ball landet über der Torhüterin zum 1:1-Ausgleich im Netz. Kurz darauf hätten die Gäste die Führung markieren können: Bauer setzt sich stark durch, ihre flache Hereingabe von rechts verpasst Schmiedel am langen Pfosten nur knapp (31.). Auf der anderen Seite kam Mosbach nahe der gegnerischen Eckfahne zu einem Freistoß. Der Ball rutscht durch die Brander Abwehr durch und eine Mosbacherin drückte den Ball mit dem Fuß zur 2:1-Führung über die Linie (33.).