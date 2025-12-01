SV Mochenwangen zündet 7:1-Torfeuerwerk, Ratzenried trumpft 6:3 auf

VfB Friedrichshafen II – SV Kehlen 6:2

Friedrichshafen startete furios und legte früh die Grundlage für einen klaren Sieg. Pascal Booch (17.), Cem Mustafa Pehlivan (23.) und Enes Basbaz (32.) trafen innerhalb kurzer Zeit, bevor Eugen Strom in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) das 4:0 nachlegte. Kehlen kam zwar durch einen Foulelfmeter von Martin Schreiner (59.) und einen Treffer von Andre Stetter (67.) heran, doch Friedrichshafen blieb spielbestimmend: Leonard Homburger (72.) und Kai Zimmermann (90.+2) sorgten für den deutlichen Endstand. Ein torreiches Duell, in dem die Gastgeber von Beginn an tonangebend waren.

TSV Eschach II – SV Baindt II 0:1

Eine taktisch geprägte Begegnung. Johannes Schnez erzielte in der 39. Minute den einzigen Treffer des Spiels und brachte Baindt in Führung. Eschach drückte im zweiten Durchgang stärker, doch Baindt verteidigte aufmerksam und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

SG Baienfurt – TSV Berg II 0:3

Berg II zeigte eine abgeklärte Leistung und nutzte seine Chancen eiskalt. Nick Zimmerer traf nach 20 Minuten zur Führung, Illia Rohulia legte in der 36. Minute nach. Trotz einer Roten Karte gegen Ensar Ajdarpasic (53.) blieb Berg gefährlich und erhöhte in der Nachspielzeit durch Felix Binder (90.+1) auf 3:0. Kurz vor Schluss sah auch Johannes Moser Gelb-Rot (88.), doch Baienfurt konnte daraus kein Kapital schlagen.

SV Ankenreute – SK Weingarten 1:2

In einem intensiven und stimmungsvollen Duell erwischte Weingarten den besseren Start: Deniz Berger traf bereits in der 9. Minute, Vedat Sögüt erhöhte kurz vor der Pause (39.). Ankenreute kämpfte sich nach dem Anschlusstreffer von Brandon Kreijfelt (66.) zurück und drückte auf den Ausgleich, doch in einer hitzigen Schlussphase sah Philipp Müller (90.) die Rote Karte, was die Aufholjagd stoppte.

SV Weissenau – SG Waldburg/Grünkraut 1:2

Waldburg/Grünkraut nutzte eine starke Phase in Hälfte eins: Marius Müller (36.) und Niklas Sterk (39.) trafen innerhalb weniger Minuten. Weissenau mühte sich im zweiten Durchgang und wurde durch Michael Kilciksiz (60.) belohnt, doch trotz steigenden Drucks reichte es nicht mehr zum Ausgleich.

SG Aulendorf – FV Molpertshaus 1:2

Ein enges und umkämpftes Duell, in dem Molpertshaus den besseren Start erwischte: Marius Mütz traf früh (10.), ehe Jochen Daiber Aulendorf zurück ins Spiel brachte (33.). Doch bereits neun Minuten später stellte Florian Weiler (42.) den alten Abstand wieder her. Aulendorf warf alles nach vorne, doch Molpertshaus verteidigte clever bis zum Schluss.

TSG Ailingen II – SV Mochenwangen 1:7

Mochenwangen zeigte sich in Torlaune und drehte nach dem Ausgleich von Ingo Haller (35.) richtig auf. Andreas Spieß eröffnete (26.) und sorgte später mit seinen weiteren Treffern (45.+4, 83.) für einen Dreierpack. Maximilian Schmidt (39.), Edmond Shala (61.), Nico Müller (70.) und Muhammed Furkan Ata per Foulelfmeter (72.) machten das Ergebnis deutlich. Ailingen konnte dem Tempo und der Offensivkraft kaum etwas entgegensetzen.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 1:2

Luiz Schulz brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung, doch Tim Mayer glich kurz darauf per Foulelfmeter aus (12.). Die Partie blieb hart umkämpft, ehe erneut Schulz in der 71. Minute zuschlug und den Auswärtssieg sicherte. Fischbach stemmte sich bis zum Ende gegen die Niederlage, fand jedoch keine Antwort mehr.