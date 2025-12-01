 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Reiner Uhlenbrook

SV Mochenwangen zündet 7:1-Torfeuerwerk, Ratzenried trumpft 6:3 auf

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1:

VfB Friedrichshafen II – SV Kehlen 6:2
Friedrichshafen startete furios und legte früh die Grundlage für einen klaren Sieg. Pascal Booch (17.), Cem Mustafa Pehlivan (23.) und Enes Basbaz (32.) trafen innerhalb kurzer Zeit, bevor Eugen Strom in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) das 4:0 nachlegte. Kehlen kam zwar durch einen Foulelfmeter von Martin Schreiner (59.) und einen Treffer von Andre Stetter (67.) heran, doch Friedrichshafen blieb spielbestimmend: Leonard Homburger (72.) und Kai Zimmermann (90.+2) sorgten für den deutlichen Endstand. Ein torreiches Duell, in dem die Gastgeber von Beginn an tonangebend waren.

TSV Eschach II – SV Baindt II 0:1
Eine taktisch geprägte Begegnung. Johannes Schnez erzielte in der 39. Minute den einzigen Treffer des Spiels und brachte Baindt in Führung. Eschach drückte im zweiten Durchgang stärker, doch Baindt verteidigte aufmerksam und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

SG Baienfurt – TSV Berg II 0:3
Berg II zeigte eine abgeklärte Leistung und nutzte seine Chancen eiskalt. Nick Zimmerer traf nach 20 Minuten zur Führung, Illia Rohulia legte in der 36. Minute nach. Trotz einer Roten Karte gegen Ensar Ajdarpasic (53.) blieb Berg gefährlich und erhöhte in der Nachspielzeit durch Felix Binder (90.+1) auf 3:0. Kurz vor Schluss sah auch Johannes Moser Gelb-Rot (88.), doch Baienfurt konnte daraus kein Kapital schlagen.

SV Ankenreute – SK Weingarten 1:2
In einem intensiven und stimmungsvollen Duell erwischte Weingarten den besseren Start: Deniz Berger traf bereits in der 9. Minute, Vedat Sögüt erhöhte kurz vor der Pause (39.). Ankenreute kämpfte sich nach dem Anschlusstreffer von Brandon Kreijfelt (66.) zurück und drückte auf den Ausgleich, doch in einer hitzigen Schlussphase sah Philipp Müller (90.) die Rote Karte, was die Aufholjagd stoppte.

SV Weissenau – SG Waldburg/Grünkraut 1:2
Waldburg/Grünkraut nutzte eine starke Phase in Hälfte eins: Marius Müller (36.) und Niklas Sterk (39.) trafen innerhalb weniger Minuten. Weissenau mühte sich im zweiten Durchgang und wurde durch Michael Kilciksiz (60.) belohnt, doch trotz steigenden Drucks reichte es nicht mehr zum Ausgleich.

SG Aulendorf – FV Molpertshaus 1:2
Ein enges und umkämpftes Duell, in dem Molpertshaus den besseren Start erwischte: Marius Mütz traf früh (10.), ehe Jochen Daiber Aulendorf zurück ins Spiel brachte (33.). Doch bereits neun Minuten später stellte Florian Weiler (42.) den alten Abstand wieder her. Aulendorf warf alles nach vorne, doch Molpertshaus verteidigte clever bis zum Schluss.

TSG Ailingen II – SV Mochenwangen 1:7
Mochenwangen zeigte sich in Torlaune und drehte nach dem Ausgleich von Ingo Haller (35.) richtig auf. Andreas Spieß eröffnete (26.) und sorgte später mit seinen weiteren Treffern (45.+4, 83.) für einen Dreierpack. Maximilian Schmidt (39.), Edmond Shala (61.), Nico Müller (70.) und Muhammed Furkan Ata per Foulelfmeter (72.) machten das Ergebnis deutlich. Ailingen konnte dem Tempo und der Offensivkraft kaum etwas entgegensetzen.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 1:2
Luiz Schulz brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung, doch Tim Mayer glich kurz darauf per Foulelfmeter aus (12.). Die Partie blieb hart umkämpft, ehe erneut Schulz in der 71. Minute zuschlug und den Auswärtssieg sicherte. Fischbach stemmte sich bis zum Ende gegen die Niederlage, fand jedoch keine Antwort mehr.

Kreisliga A2:

TSV Neukirch – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen
Das Spiel wurde abgesagt.

SpVgg Lindau – TSV Ratzenried 3:6
Vor 178 Zuschauern entwickelte sich ein torreicher Schlagabtausch, den die Gäste aus Ratzenried früh an sich rissen. Luca Karg traf bereits in der 6. Minute zur Führung und legte in der 39. Minute nach, während Luis Städele in der 16. Minute ebenfalls erfolgreich war. Nach dem 0:3 zur Pause kam Lindau zunächst durch ein Eigentor von Jonas Brauchle (48.) zurück, doch Ratzenried antwortete postwendend durch Städele (50.). Die Gastgeber bewiesen Moral und verkürzten durch Omar Bun Ceesay (72.) und Djamel Eddine Yachir (84.), doch in der Schlussphase sorgten Dennis Mihaljevic (90.) und erneut Luca Karg (90.) für den deutlichen Auswärtssieg.

FC Wangen II – SV Amtzell 1:3
Amtzell erwischte einen starken Start: Jonas Gaus traf in der 18. Minute zur Führung und erhöhte nach einem verwandelten Foulelfmeter von David Sturm (30.) kurz darauf selbst zum 0:3 (42.). Wangen II zeigte trotz des Rückstands Moral und wurde in der 86. Minute mit dem Anschlusstreffer von Moritz Klugger belohnt, doch die Punkte gingen an die Gäste.

SG Kißlegg – FC Isny 1:1
Beide Teams lieferten sich ein Geduldsspiel, das erst nach der Pause Fahrt aufnahm. Gökhan Bayrak traf in der 51. Minute zur Führung für Isny, doch Kißlegg steckte nicht auf und kam in der 85. Minute durch Simon Schwingshackl zum späten Ausgleich. Ein intensives Remis.

SGM HENOBO – SG SV Achberg/Neuravensb./TSV Hergensw.
Das Spiel wurde abgesagt.

SGM Beuren/Rohrdorf – FC Scheidegg
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Schlachters – SG Argental 3:2
Schlachters startete furios: Jonas Fritz traf bereits in der 4. Minute, ehe Tim Schellhaase in der 21. Minute für Argental ausglich. In der zweiten Hälfte legte Fritz erneut vor (51.), und Amir Can Kücükler erhöhte in der 67. Minute auf 3:1. Argental kam zwar durch Justin Schmid (86.) nochmals ran, doch der Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr.

SV Eglofs – SV Wolfegg 2:2
Wolfegg dominierte die erste Hälfte und führte durch Jonathan Dischl (21.) und Felix Rauch (39.) verdient. In der zweiten Halbzeit drehte Eglofs jedoch auf: Samuel Briegel traf in der 68. Minute und sorgte in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten Ausgleich. Die hitzige Schlussphase endete mit einer Gelb-Roten Karte für Gregor Wurster (90.), doch am Spielstand änderte sich nichts mehr.

