Allgemeines

SV Mochenwangen setzt sich in Unterzahl mit 4:1 durch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

– Foto: Vanessa Buchmüller

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1:

SG Aulendorf – SV Mochenwangen 1:4

Ein hochemotionales Duell, das die Zuschauer bis tief in die Nachspielzeit hinein in Atem hielt! Die Gäste aus Mochenwangen erwischten einen berauschenden Start, als Gabriel Oancea (17.) mit einer entschlossenen Aktion die Führung markierte und für erste Jubelstürme sorgte. Die Spielfreude der Auswärtsmannschaft setzte sich ungebremst fort, und Muhammed Furkan Ata (33.) legte noch vor der Pause nach, was den mitgereisten Anhang in helle Aufregung versetzte. Nach dem Seitenwechsel drohte die Partie jedoch eine dramatische Wendung zu nehmen, als Patrick Noack (62.) nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen musste.

In Überzahl witterte die SG Aulendorf ihre Chance und kämpfte sich durch den Treffer von Lukas Steinhauser (69.) leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Es entwickelte sich eine nervenaufreibende Schlussphase, in der Mochenwangen mit unbändigem Siegeswillen gegen den drohenden Ausgleich anrannte. In der turbulenten Nachspielzeit brachen schließlich alle Dämme: Fabian Kiefer (90.+3) sorgte für die Entscheidung, bevor Saikou Drammeh (90.+4) nur Sekunden später den Schlusspunkt unter diesen packenden Nachmittag setzte. Ein Spiel voller Adrenalin, das durch puren Kampfgeist in Unterzahl geprägt war.

Kreisliga A2:

Es fand kein Spiel statt.

