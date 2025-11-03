SV Mochenwangen glänzt, SpVgg Lindau mit 7:2-Torfestival

SG Baienfurt – SV Weissenau 3:0

Die SG Baienfurt setzte sich klar mit 3:0 gegen den SV Weissenau durch. Julian Heinzler brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause in der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. In der Schlussphase stellte Fabian Weggerle (88.) den Endstand her.

SV Ankenreute – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 3:1

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein hitziges Spiel, das der SV Ankenreute am Ende mit 3:1 für sich entschied. Pascal Beck traf früh in der 6. Minute, ehe Julius Strobel (10.) ausglich. Nach dem Seitenwechsel sorgten Matthias Gentner (48.) und Luca Rief (60.) für die Entscheidung. Zwei Platzverweise prägten die Partie: Robin Braun (28.) sah für eine Tätlichkeit Rot, kurz vor der Pause musste auch Kevin Fritz (45.) aufseiten der Gäste mit Rot vom Platz.

FV Molpertshaus – SV Mochenwangen 1:6

Der SV Mochenwangen feierte einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg beim FV Molpertshaus. Andreas Spieß eröffnete in der 10. Minute, ehe Gabriel Oancea nach der Pause doppelt traf (48., 52.). Elias Bayler verkürzte kurzzeitig (54.), doch Michael Jarju (59.), Erkan Kale (65.) und erneut Oancea (67.) sorgten für klare Verhältnisse. Mochenwangen dominierte die zweite Halbzeit deutlich und spielte seine Offensivstärke aus.

SV Baindt II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:4

In einer torreichen Begegnung musste sich der SV Baindt II mit 2:4 geschlagen geben. Johannes Schnez brachte Baindt in der 9. Minute in Führung, doch Tim Mayer drehte die Partie mit einem Doppelpack (25., 34.). Niklas Späth glich in der 36. Minute aus, ehe Manuel Radtke (61.) und Benjamin Bisleruck (90.+4) den Sieg für die Gäste sicherten.

SV Kehlen – TSG Ailingen II 2:1

In einer spannenden Schlussphase setzte sich der SV Kehlen mit 2:1 durch. Ingo Haller traf in der 12. Minute zur Gästeführung, die Felix Dunger erst in der 76. Minute ausglich. In der siebten Minute der Nachspielzeit verwandelte Dunger einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand. Kurz zuvor sah Lucas Willauer (90.) von der TSG Ailingen II die Rote Karte.

SG Waldburg/Grünkraut – SG Aulendorf 3:1

Nach Rückstand drehte die SG Waldburg/Grünkraut die Partie verdient. Andreas Krenzler brachte Aulendorf in der 17. Minute in Führung, doch Marius Müller (48.) glich nach der Pause aus. Tobias Schuster (68.) stellte die Weichen auf Sieg, bevor Noel Müller (90.+2) in der Nachspielzeit den Endstand markierte.

SK Weingarten – TSV Eschach II 1:0

Der SK Weingarten sicherte sich einen knappen 1:0-Heimsieg. Burhan Soyudogru traf spät in der 85. Minute und entschied damit eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften lange auf Augenhöhe agierten.

TSV Berg II – VfB Friedrichshafen II 5:0

Ein deutliches Ergebnis gab es beim TSV Berg II, der den VfB Friedrichshafen II mit 5:0 bezwang. Ensar Ajdarpasic eröffnete in der 13. Minute und legte weitere Treffer in der 35. und 62. Minute nach. Dazwischen traf Illia Rohulia (33.), ehe Aleksander Goznik (87.) den Schlusspunkt setzte. Bereits in der 30. Minute schwächte sich Friedrichshafen durch die Gelb-Rote Karte gegen Denis Nikic selbst, was Berg ausnutzte.