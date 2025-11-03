 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Mark Zengerle

SV Mochenwangen glänzt, SpVgg Lindau mit 7:2-Torfestival

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1:

SG Baienfurt – SV Weissenau 3:0
Die SG Baienfurt setzte sich klar mit 3:0 gegen den SV Weissenau durch. Julian Heinzler brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause in der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. In der Schlussphase stellte Fabian Weggerle (88.) den Endstand her.

SV Ankenreute – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 3:1
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein hitziges Spiel, das der SV Ankenreute am Ende mit 3:1 für sich entschied. Pascal Beck traf früh in der 6. Minute, ehe Julius Strobel (10.) ausglich. Nach dem Seitenwechsel sorgten Matthias Gentner (48.) und Luca Rief (60.) für die Entscheidung. Zwei Platzverweise prägten die Partie: Robin Braun (28.) sah für eine Tätlichkeit Rot, kurz vor der Pause musste auch Kevin Fritz (45.) aufseiten der Gäste mit Rot vom Platz.

FV Molpertshaus – SV Mochenwangen 1:6
Der SV Mochenwangen feierte einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg beim FV Molpertshaus. Andreas Spieß eröffnete in der 10. Minute, ehe Gabriel Oancea nach der Pause doppelt traf (48., 52.). Elias Bayler verkürzte kurzzeitig (54.), doch Michael Jarju (59.), Erkan Kale (65.) und erneut Oancea (67.) sorgten für klare Verhältnisse. Mochenwangen dominierte die zweite Halbzeit deutlich und spielte seine Offensivstärke aus.

SV Baindt II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:4
In einer torreichen Begegnung musste sich der SV Baindt II mit 2:4 geschlagen geben. Johannes Schnez brachte Baindt in der 9. Minute in Führung, doch Tim Mayer drehte die Partie mit einem Doppelpack (25., 34.). Niklas Späth glich in der 36. Minute aus, ehe Manuel Radtke (61.) und Benjamin Bisleruck (90.+4) den Sieg für die Gäste sicherten.

SV Kehlen – TSG Ailingen II 2:1
In einer spannenden Schlussphase setzte sich der SV Kehlen mit 2:1 durch. Ingo Haller traf in der 12. Minute zur Gästeführung, die Felix Dunger erst in der 76. Minute ausglich. In der siebten Minute der Nachspielzeit verwandelte Dunger einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand. Kurz zuvor sah Lucas Willauer (90.) von der TSG Ailingen II die Rote Karte.

SG Waldburg/Grünkraut – SG Aulendorf 3:1
Nach Rückstand drehte die SG Waldburg/Grünkraut die Partie verdient. Andreas Krenzler brachte Aulendorf in der 17. Minute in Führung, doch Marius Müller (48.) glich nach der Pause aus. Tobias Schuster (68.) stellte die Weichen auf Sieg, bevor Noel Müller (90.+2) in der Nachspielzeit den Endstand markierte.

SK Weingarten – TSV Eschach II 1:0
Der SK Weingarten sicherte sich einen knappen 1:0-Heimsieg. Burhan Soyudogru traf spät in der 85. Minute und entschied damit eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften lange auf Augenhöhe agierten.

TSV Berg II – VfB Friedrichshafen II 5:0
Ein deutliches Ergebnis gab es beim TSV Berg II, der den VfB Friedrichshafen II mit 5:0 bezwang. Ensar Ajdarpasic eröffnete in der 13. Minute und legte weitere Treffer in der 35. und 62. Minute nach. Dazwischen traf Illia Rohulia (33.), ehe Aleksander Goznik (87.) den Schlusspunkt setzte. Bereits in der 30. Minute schwächte sich Friedrichshafen durch die Gelb-Rote Karte gegen Denis Nikic selbst, was Berg ausnutzte.

Kreisliga A2:

SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler – SG Argental 3:0
Vor 362 Zuschauern feierte die SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler einen überzeugenden 3:0-Heimsieg. Marlon Kloos brachte sein Team in der 25. Minute in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabian Kobel (46.) auf 2:0 und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 68. Minute für den Endstand.

SpVgg Lindau – SG Kißlegg 7:2
Ein wahres Torfestival bekamen die 147 Zuschauer in Lindau zu sehen. Christos Karelas eröffnete in der 36. Minute, nur zwei Minuten später legte Tarik Hadzic (38.) nach. Simon Schwingshackl verkürzte in der 40. Minute per Foulelfmeter, doch Kaan Basar (49.) stellte den alten Abstand wieder her. Thomas Maas brachte Kißlegg in der 52. Minute nochmal heran, ehe Hadzic (54.) und Tolga Korkmaz (66.) die Partie entschieden. Kaan Basar (81.) und erneut Korkmaz (89.) sorgten für den deutlichen 7:2-Endstand. Lindau zeigte sich offensiv in Bestform.

TSV Schlachters – FC Scheidegg 5:0
Der TSV Schlachters ließ dem FC Scheidegg keine Chance und siegte klar mit 5:0. Jonas Hermann traf früh (12.) und legte kurz vor der Pause (42.) nach. Nach dem Seitenwechsel bauten Timo Panowitz (73.) und der eingewechselte Amir Can Kücükler (87., 90.+2) das Ergebnis weiter aus. Schlachters überzeugte durch Tempo und Spielfreude, während die Gäste kaum Entlastung fanden.

SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SV Eglofs 0:3
Ein Start nach Maß für den SV Eglofs: Bereits nach einer Minute traf Dominik Briegel zur Führung. Stefan Reutlinger (14.) und Luca Rast (32.) sorgten noch in der ersten halben Stunde für den 3:0-Endstand. Die Gastgeber fanden nie richtig ins Spiel, während Eglofs seine Chancen effizient nutzte und das Ergebnis verwaltete.

FC Isny – SGM Beuren/Rohrdorf 4:1
Der FC Isny zeigte eine starke Leistung und gewann verdient mit 4:1. Feras Abo Aljedian brachte Isny in der 23. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fabian Scholz per Foulelfmeter (51.) übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando: Marko Gabelica (70., 83.) und Elias Piersciecki (74.) sorgten für klare Verhältnisse.

SV Amtzell – TSV Neukirch 2:1
In einem spannenden Duell setzte sich der SV Amtzell spät durch. Max Golm brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, ehe Florian Krug (27.) ausglich. Als alles auf ein Remis hinauslief, verwandelte Tinus Baumann in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Sieg für die Heimelf.

TSV Ratzenried – SGM HENOBO 2:2
Der TSV Ratzenried und die SGM HENOBO trennten sich nach einem umkämpften Spiel 2:2. Yanick Minge traf in der 15. Minute zur Gästeführung. Nach dem Seitenwechsel glich Dennis Mihaljevic per Foulelfmeter (63.) aus, doch Marcel Stöhr brachte HENOBO in der 72. Minute erneut in Front. Nur fünf Minuten später (77.) sorgte Jonas Brauchle für den verdienten Ausgleich. Beide Teams lieferten sich ein offenes Duell bis zum Schluss.

FC Wangen II – SV Wolfegg 3:2
In einer packenden Partie setzte sich der FC Wangen II knapp gegen den SV Wolfegg durch. Atakan Sari traf in der 8. Minute zur Führung, die Jonathan Dischl (12.) kurz darauf egalisierte. Noch vor der Pause brachte Momodou Bobo Sowe (36.) Wangen erneut in Front, ehe Ahmed Yachir direkt nach dem Wiederanpfiff (46.) auf 3:1 erhöhte. Leo Vardic (77.) sorgte mit seinem Treffer nochmals für Spannung, doch Wangen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

