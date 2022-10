SV Mochenwangen gewinnt knapp in Tettnang

Nach dem Pausentee ein ähnliches Bild wie bereits gegen Maierhöfen, Tettnang war in der Anfangsphase der 2. Hälfte in den Zweikämpfen nicht präsent genug. So hatte Pfeiffer genug Zeit, um einen Ball in die Spitze am 16ner anzunehmen, er wurde zwar am Aufdrehen gehindert, aber das störte ihn wenig, er legte sich den Ball auf die halbrechte Seite vor und schloss aus 18 Metern aus der Drehung ab. Der Ball flog über Geibel hinweg ins Tettnanger Tor zum 1:3 für den SVM (51.).

Halbzeitfazit: Nach sehr schlechtem Beginn vom TSV, hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn Mochenwangen bereits mit 0:2 in Führung gewesen wäre. Danach war der TSV bis zur 30. Minute überlegen. In dieser Drangphase kam dann der Ausgleich etwas aus dem Nichts, was den SVM zurück ins Spiel brachte und sich ein offener Schlagabtausch bis zur Halbzeit ergab, mit dem besseren Ende für die Mochenwangener, da Tettnang vor dem Tor oft zu lange verzögerte um den Abschluss zu finden.

In der 43. Minute drehte der SVM nun diese Partie. Nach einem hohen Ball gewann Sprenger zwar das Kopfballduell, seine Kopfballabwehr flog allerdings direkt vor die Füße von einem SVM Spieler. Der TSV bekam keinen Zugriff 25 Meter vor dem Tor und so hatte Moll genug Platz, um den Ball auf Diana durchzustecken, der dann Geibel mit einem Schuss ins linke Eck keine Chance ließ. 1:2 für den SV Mochenwangen und gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Die Freude über die Führung war aber nur von kurzer Dauer. 7 Minuten später ein zu kurzer langer Ball von Geibel, Mochenwangen reagierte schnell und verlagerte auf die rechte Seite. Dort ließ der SVM Stürmer Diana die TSV Defensive alt aussehen und setzte sich gleich gegen 2 Spieler durch und zog in den 16ner. Aus spitzem Winkel traf Diana den Ball satt und der Klärungsversuch von Marschall ein Meter vor der Torlinie half auch nichts, der Flachschuss zappelte im Netz zum 1:1 Ausgleich in der 33. Minute.

Nach langem Ball vom SVM traf Geibel aufgrund des schwierigen Rasens den Ball nicht richtig, Stürmer Spieß erlief den Ball, aber sein Schuss aus der Drehung wurde im letzten Moment von Sprenger per Grätsche geblockt (19.). Nachdem der TSV nun etwas wacher war folgte wohl die beste Phase von den Tettnangern. Mochenwangen wusste sich oft nur mit Fouls zu helfen und so waren bereits 3 Spieler nach 25 Minuten mit gelb vorbelastet. Jarju konnte wenig später froh sein, dass er nicht die Ampelkarte sah, als Flügelspieler Bernhard an ihm vorbeiging und kurz vor dem 16ner von ihm hart getackelt wurde. Bernhard allerdings lief weiter und so gab es den Vorteil, die Flanke fand allerdings keinen Abnehmer. Dann in der 26. Minute ein langer Diagonalball von Mittelfeldmotor Delimar auf Geßler. Dieser legte sich den Ball mit der Brust am Innenverteidiger vorbei und stand frei vor Keeper Suta. Geßler verzögerte und verlud den SVM Keeper mit einem Schuss ins linke Eck. 1:0 für Tettnang und gleichzeitig das erste Ligator von Gessler seit 3 Jahren, nach 2 Jahren Abwesenheit, für den TSV.

So ging es rein ins Spiel und der TSV gab in den ersten 10 Minuten kein gutes Licht ab. Man ließ dem SVM viel zu viel Platz und fand nicht in die Zweikämpfe. Gesundheitsminister Lauterbach wäre wohl stolz auf die Tettnanger gewesen, hätte er den vorbildlichen 1,50 Meter Abstand, den die TSVler von den SVM Spielern entfernt waren gesehen. So dauerte es nicht lange bis Torhüter Geibel, nach schöner Kombination des SVM, das erste Mal richtig geprüft wurde. Der Schuss von Müller aus gut 15 Metern, wurde von Geibel klasse zur Seite pariert (4.).

Ein weiteres Heimspiel für den TSV Tettnang stand auf dem Programm. Zu Gast war der SV Mochenwangen, der in den letzten 3 Spielen nur einen Punkt holen konnten. Deswegen war klar, der SVM würde hochmotiviert nach Tettnang fahren, um mal wieder 3x zu punkten. Der TSV musste nach dem Auswärtssieg in Maierhöfen wieder ohne Torjäger Huchler auskommen.

Der TSV ließ den Kopf nicht hängen und nur 2 Minuten später hatte Gessler wiederum den Anschlusstreffer aus dem Fuß. Nach guter Kombination war er frei durch, sein Schuss ging ganz knapp am rechten Pfosten vorbei (53.). Auch der SVM schlief nicht und hatte durch einen Steckpass auf Pfeiffer eine gute Chance, Wiest war aber mit einer Grätsche im letzten Moment zur Stelle (55.). Es folgte ein offener Schlagabtausch, TSV Trainer Steinmaßl wechselte offensiv und stellte Innenverteidiger Wiest mit in den Sturm, sodass sich einige Räume für Mochenwangen zum kontern ergaben.

In der 58. Minute dann ein Zusammenprall von Ergün Kale und Sprenger nach einem Eckball für den TSV. Mit einem schlechten Ausgang für Kale, der sich an der Schläfe eine Platzwunde zuzog und ins Krankenhaus musste. Gute Besserung nochmal und sorry dafür, nächstes Getränk beim Rückspiel geht auf mich.



Tettnang hatte nun mehr Spielanteile, allerdings fehlte die nötige Durchschlagskraft, um gefährlich vors Tor zu kommen. Erst in der 71. Minute durch einen Schuss von Basic, der knapp am linken Lattenkreuz vorbeiflog hatte man wohl die größte Chance auf den Anschlusstreffer. Der SVM unterdessen kam oft in Umschaltsituationen, die allerdings entweder rechtzeitig geklärt oder unsauber zu Ende gespielt wurden. So auch in der 75. Minute wo Sprenger im Laufduell mit Diana gerade noch so mit einer Grätsche zur Stelle war.



In der 80. Minute gab es Freistoß auf 16ner Höhe an der Außenlinie. Der eingewechselte Caner brachte den Ball mit Zug auf den 5er Raum, wo Sprenger höher sprang als sein Gegenspieler und den Ball zum 2:3 Anschlusstreffer in die Maschen köpfte. 10 Minuten plus Nachspielzeit also noch für die Tettnanger, die ja bereits letzte Woche ein 3 Tore Rückstand drehen konnten.



Das Mittel zum Zweck waren nun lange Bälle auf Wiest der den Ball verlängern sollte. Allerdings war die Verteidigung von Mochenwangen auf der Hut und so passierte dadurch nicht viel. Die Flanken von außen waren ebenfalls zu ungenau, um richtige Torgefahr auszustrahlen. Bis zur 3. Minute der Nachspielzeit, wo der eingewechselte Flügelstürmer Merk eine Kopfballverlängerung von Wiest erlaufen konnte und eine flache Hereingabe in den den 5er brachte. In der Mitte der völlig freistehende Feyer überlegte sich schon in welche Ecke er den Ball schieben würde, bis der eingelaufene Wiest vor ihm an den Ball kam. Problem daran, Wiest hatte die deutlich schlechtere Position für den Abschluss und so trudelte der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter ab und so nimmt Mochenwangen drei Punkte mit.

Fazit: Mochenwangen war in den Anfangsphasen die klar bessere Mannschaft und hätte bereits früher in Führung gehen können. Tettnang kam nach der verschlafenen Anfangsphase wieder besser ins Spiel und war überlegen bis zum Ausgleich. Danach war das Spiel ausgeglichen mit der besseren Chancenverwertung des SVM. Alles in allem hat hier die Mannschaft, die sich cleverer angestellt hat, gewonnen, auch wenn man sich über ein unentschieden nicht hätte beschweren dürfen.

Glückwunsch an den SV Mochenwangen, der am Sonntag den SV Weingarten zu Gast hat. Für die Tettnanger Jungs geht es am ebenfalls am Sonntag (30.10.) zum Tabellenzweiten auf die Klosterwiese zum SV Baindt. Dort erwartet den TSV wohl die schwerste Auswärtsaufgabe bisher. Selbes gilt für die 2. Mannschaft des TSV, die seit Mittwoch Tabellenführer ist. Danke an die Fans für die Unterstützung und bis Sonntag in Baindt.

Bericht Oli Sprenger

TSV Tettnang