SV Mittelbuch reagiert auf Talfahrt und trennt sich von Maier

Maier übernahm den SV Mittelbuch in der Saison 20/21 nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Riß und belegte dort in der ersten Saison einen guten vierten Platz. In der folgenden Saison 21/22 folgte jedoch wieder der Abstieg in die Kreisliga A. In der Vergangenheit war er auch schon als Spieler bei Mittelbuch aktiv und ist dadurch sehr eng mit dem Verein verbunden.

Ein länger anhaltendes Problem sind beim SVM die vielen Gegentore, in der laufenden Saison sind es schon wieder 21 (nur das Tabellenschlusslicht SG Erlenmoos hat die gleiche Anzahl kassiert). Eine andere Baustelle ist auch das große Verletzungspech, der Schwäbischen Zeitung teile der Spielleiter Robert Heim mit das es schon in der Rückrunde losging und letztendlich zum Abstieg geführt hat. Laut Heim gab es die gemeinsame Entscheidung das eine Veränderung für die Mannschaft notwendig ist.



Erstmal bis zur Winterpause wird nun der bisherige Co-Trainer Lukas Bernsdorff (26) übernehmen, der laut Heim eine Chance erhält sich zu beweisen. Ob das anvisierte Saisonziel erster bis vierter Platz noch erreicht werden kann, sollte sich bis dahin auch abzeichnen. Bernsdorff ist laut FuPa-Datenbank schon seit 2013 beim SV Mittelbuch aktiv und war seit der Saison 18/19 als Co-Trainer tätig.



Das nächste Spiel bestreitet der SVM Morgen beim Tabellensiebten SV Ellwangen.