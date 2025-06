SV Millingen sucht einen Torwart

Der A-Ligist SV Millingen wird mit zwei neuen Feldspielern in die Saison 2025/26 gehen. Ein Torwart soll noch verpflichtet werden. Die Vorbereitung beginnt am 4. Juli. Die zweite Mannschaft hat sich noch nicht in die Sommerpause verabschiedet. Sie kämpft weiter um den Klassenerhalt in der B-Liga.