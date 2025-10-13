SV Millingen schießt sich Frust von der Seele

Die Ansprache in der Kabine sah ähnlich aus wie vor der Derby-Niederlage im Kellerduell gegen Rheinberg. „Das ist der Monat, in dem wir punktemäßig aufholen müssen. Die Jungs müssen mit der Situation umgehen“, fordert Kraft. Besonders zufrieden war der Trainer mit der neu formierten Innenverteidigung aus Luca Christmann und Noel Benga. „Beide sind gestandene A-Liga-Spieler – mir war wichtig, dass keine zwei Unerfahrenen nebeneinander spielen. Das hat sich ausgezahlt.“

Unter der Woche hatte es bedingt durch den Fehlstart auch eine interne Aussprache gegeben. Die Krisensitzung zeigte Wirkung. Mit dem ersten Dreier im Rücken warten bis zum 9. November mit dem SV Schwafheim II, Büdericher SV und Schlusslicht GSV Moers II drei weitere Abstiegskandidaten auf die Millinger. Kraft verlangt: „Die drei Punkte bringen uns nur etwas, wenn wir jetzt direkt nachlegen.“