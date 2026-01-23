SV Millingen plant großes Jubiläum

Eine besondere Einladung zur Versammlung Ende Februar wird Wilhelm Weihofen, der ehemalige Schrift- und Geschäftsführer , erhalten. Er soll für seine 60-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Am 27. Februar möchte sich der aktuelle Geschäftsführer des Vereins, Georg Königs, zur Wiederwahl stellen, wie der Vorsitzende Ulrich Glanz auf Nachfrage bestätigte. Auch Schatzmeisterin Simone Kirchholtes will weitermachen.

Platzpflege in der Kritik

Derweil übt Glanz leise Kritik an der Pflege der Fußball-Spielfelder. Darum kümmert sich im Auftrag der Stadt Rheinberg eine Fachfirma. „Der Rasen sieht zwar schön grün aus, benötigt aber gerade bei diesen Witterungsbedingungen eine intensivere Pflege. Der Platz muss gesandet und die Unebenheiten beseitigt werden. Darüber haben wir schon öfter mit der Verwaltung gesprochen“, sagte der 70-Jährige. Die Fußballer weichen schon seit Jahren auf den Kunstrasen von Alemannia Kamp aus.

Thema auf dem Treffen im Ulrichhaus wird wohl auch das Ende der Kooperation im Jugendfußball als Spielgemeinschaft mit dem TuS Borth und Büdericher SV sein. Zur neuen Spielzeit tritt der SVM wieder mit „eigenen“ Nachwuchsteams an, wie Glanz mitteilte, der die Mitglieder – derzeit hat der Klub rund 750 – außerdem über den Stand zum Bau des modernen Sportheims informieren möchte. Der Vorsitzende geht weiter davon aus, dass das Gebäude ab Ende 2026 genutzt werden kann.