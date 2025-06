SV Millingen II feiert Klassenerhalt in der Relegation

Anfang Februar hatte Paul Mertens den letzten Einsatz auf dem Fußballplatz für die A-Liga-Mannschaft den SV Millingen. Wegen einer Knieverletzung musste der 20-Jährige mehrere Monate pausieren. Am Sonntag im Rückspiel der Relegation um den Verbleib in der Kreisliga B beim FC Rumeln-Kaldenhausen II gab er sein Comeback für die Reserve-Mannschaft des SVM. Und Mertens avancierte zum Spieler der Partie, indem er in der Schlussphase das entscheidende Tore erzielte. Die Gäste gewannen mit 1:0 (0:0). Durch das 1:1 im Hinspiel durften die Millinger nach dem Schlusspfiff mit den rund 70 mitgereisten Anhängern den Klassenerhalt bejubeln.