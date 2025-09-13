SV Millingen holt ersten Punkt, SSV Lüttingen bleibt oben dran

Der 5. Spieltag der Kreisliga A Moers beginnt am Dienstagabend mit dem Heimspiel von Viktoria Alpen gegen den VfL Rheinhausen. Alpen sah wie der sichere Sieger aus, doch die Gäste schlugen um Marco Koske noch zurück. Am Mittwochabend hat der FC Neukirchen-Vluyn II vorerst die Tabellenführung übernommen. Während der SV Millingen den ersten Punkt holt, gewinnt der SSV Lüttingen das Verfolgerduell gegen den SV Menzelen.
Vor 80 Zuschauern lieferten sich der FC Viktoria Alpen und der VfL Rheinhausen ein packendes Duell, das am Ende keinen Sieger fand. Alpen erwischte den besseren Start: Nils Speicher traf kurz vor der Pause per Foulelfmeter (42.), ehe Marian Nederkorn direkt nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte (46.). In Überzahl – Niklas Lange hatte bereits in der 39. Minute Gelb-Rot gesehen – wähnte sich Alpen auf Kurs.
Doch Rheinhausen kam eindrucksvoll zurück: Yannic Werner verkürzte nur vier Minuten später (50.), und Marco Koske stellte per Handelfmeter den Ausgleich her (71.). Alpen schien das Spiel erneut für sich zu entscheiden, als Speicher mit seinem zweiten Treffer das 3:2 erzielte (82.). Doch in der Nachspielzeit schlug wieder Koske zu und sicherte den Gästen mit seinem Doppelpack das späte 3:3 (90.+2). Ein Remis, das sich für Alpen wie eine Niederlage anfühlen dürfte – und für Rheinhausen nach großem Kampf wie ein kleiner Sieg.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – VfL Rheinhausen 3:3
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Christian Hackmann, Jonas Feuchter, Kai Hense, Christoph Bühren, Jan Luca Rassier (79. Joel Julian Nowak), Niels Kuhlmann, Dejan Pomrehn, Nico Goergen (77. Domenik Algra), Nils Speicher (89. Danil Kaplich), Marian Nederkorn (82. Lennart Linkenbach), Mika Heckers - Trainer: Tobias Schmitz - Trainer: Dominik Konzen
VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Faruk Yildirim, Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (90. Niklas Tersteegen), Niklas Stoll, Tom Verberne (64. Yunus Pirnal), Kim Weickart, Jannis Müller (77. Leon Skorwider), Niklas Lange, Ufuk Derin (73. Jan Gerlich) - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck
Schiedsrichter: Christoph Stutz (Wesel) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nils Speicher (42. Foulelfmeter), 2:0 Marian Nederkorn (46.), 2:1 Yannic Werner (50.), 2:2 Marco Koske (71. Handelfmeter), 3:2 Nils Speicher (82.), 3:3 Marco Koske (90.+2)
Gelb-Rot: Niklas Lange (39./VfL Rheinhausen/Wdh. Foulspiel)
Büdericher SV – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 0:2
Büdericher SV: Octavian Petrov, Tobias Frings (46. Ben Satzinger), Pascal Rusch, Markus Dachwitz, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Alexander Höppner, Philipp Konrad (65. Justin Kluth), Alpay Erdem (64. Edis Junuzovic), Sascha Ströter, Hubert Welens (56. Miguel Ernst) - Trainer: Dominik Seemann
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Philipp Peter Mertens, Dawid Oskar Niedzielski, Marvin Sprzagalla, Nico Justin Olejniczak, Miro Dag (88. Sultan Makaschev), Jos Brunck, Dzejlan Bisevac, Danil Samsonov (83. Florian Menzenbach), Emre Karip, Aldin Mahmutovic (72. Dennis Müller) - Trainer: Andreas Oerschkes
Tore: 0:1 Jos Brunck (24.), 0:2 Dzejlan Bisevac (45.)
SV Millingen – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 1:1
SV Millingen: Raphael Boenig, Timur Aydin, Timur Zenk, Steven Schön, Tom Parthum (70. Oliver Kraft), Darvin Goecke, Sven Schumacher, Domenique Cremers, Nico Parthum, Maurice Diebels, Badri Müller - Trainer: Oliver Kraft
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Oliver Gutkowski, Marvin Kowalewski, Philipp Hasse, Paul Haag, Dion Marinus Werft, Ferit Acar, Niklas Jahny, Tim Konrad, Shawn Rume, Florian Witte, Savio Carvalho Rodrigues - Trainer: Philipp Hasse - Trainer: Andreas Weinand
Schiedsrichter: Patrick Kohlenberg - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Florian Witte (20.), 1:1 Domenique Cremers (26. Handelfmeter)
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II
So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen
7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg
