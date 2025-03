SV Millingen geht mit Trainer Oliver Kraft ins dritte Jahr

Es war ein wichtiger Dreier auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Kreisliga A, den der SV Millingen am Sonntag mit dem 3:1-Heimsieg gegen die junge Truppe des Tabellenvorletzten OSC Rheinhausen holte. Bei der Aufstellung musste Trainer Oliver Kraft jonglieren, da ihm nur zehn Spieler aus dem Kader der Ersten Mannschaft zur Verfügung standen.

Nach der Partie wurde bekannt, dass der Coach, der im Sommer 2023 nach Millingen kam, auch in der nächsten Saison beim Rheinberger A-Ligisten an der Seitenlinie stehen wird. Die Kaderplanung ist weit fortgeschritten.

„Auf beiden Seiten sind weiter das Vertrauen und die Motivation da“, sagt Karsten Jahn, der Sportliche Leiter, zur weiteren Zusammenarbeit mit Oliver Kraft. Ebenfalls für eine weitere Spielzeit zugesagt haben seine Co-Trainer Kevin Holz sowie Benedikt Kamper. „Im elften Jahr in Folge in der A-Liga soll sich die Mannschaft in der nächsten Saison im oberen Tabellendrittel etablieren“, meint Jahn.