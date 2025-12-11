Neu-Coach Fabian Scholz. – Foto: FCM

SV Millingen findet neuen Coach mit „Stallgeruch" Kreisliga A: Fabian Scholz soll den Tabellenletzten SV Millingen zum Klassenerhalt führen.

Der SV Millingen hat einen neuen Coach für die A-Liga-Fußballer gefunden, die einen Spieltag vor der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Der Nachfolger von Oliver Kraft, der vor einem Monat den Trainerstuhl geräumt hatte, ist beim Rheinberger Dorfklub kein Unbekannter.

Fabian Scholz (35) heißt der neue Mann an der Seitenlinie, der am 2. Januar die erste Übungseinheit mit der ersten Mannschaft leiten wird. Der Familienvater kehrt nach rund fünf Jahren zum SVM zurück. Bis zur Corona-Pause hatte er die „Zweite“ in der Kreisliga C trainiert. „Fabian hat uns gleich mit seiner Spielidee und Spielphilosophie überzeugt. Er kennt den SV Millingen und hat sich nach seinem Abgang als Trainer weiterentwickelt. Und Fabian kann Abstiegskampf“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Karsten Jahn.

Kein hoffnungsloser Abstiegskampf Scholz, der in seiner aktiven Karriere zwischen den Pfosten stand, war von Sommer 2021 bis Ende 2023 unter Ralf Gemmer als Co-Trainer beim Landesligisten SV Scherpenberg tätig. Zur Saison 2024/25 wurde er Coach beim FC Meerfeld und führte das Team zum A-Liga-Klassenerhalt. Im Oktober dieses Jahres trat Scholz zurück – nach einer 0:4-Niederlage gegen den SV Millingen. Meerfeld lag zu dem Zeitpunkt mit zwei Punkten aus neun Partien auf dem letzten Tabellenrang.