Aufatmen in Millingen. – Foto: Marie Wirth

SV Millingen: Boenig und Kraft freigesprochen Bei den Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaften Ende Juli haben Torwart Raphael Boenig und Coach Oliver Kraft jeweils eine Rote Karte gesehen. Doch nun hat sich die Sache nach einem Einspruch des Vereins aufgeklärt. Das steckt dahinter.

Der SV Millingen kann zum Saisonstart aufatmen: Die umstrittenen Roten Karten gegen Torwart Raphael Boenig und Trainer Oliver Kraft bei den Rheinberger Stadtmeisterschaften am letzten Juli-Wochenende in Budberg sind vom Kreis Moers nach Sichtung der Videoaufnahmen von der Anlage zurückgenommen worden. Der Grund ist offensichtlich.

Situation erschien heißer, als zunächst gedacht „Wir sind froh, dass die Sache so geklärt wurde – und auch darüber, dass sich beide Beteiligten nicht so im falschen Licht sehen müssen“, sagt Karsten Jahn, der Sportliche Leiter des A-Ligisten.

Auslöser war das hitzige, letzte Spiel gegen den TuS Borth, in dem der Schiedsrichter im offiziellen Bericht eine „Kopf-an-Kopf-Situation“ vermerkt hatte. Laut der Darstellung des Referees habe sich Boenig bedrohlich aufgebaut und sei nicht zurückgewichen. Die Aufzeichnungen des beim SV Budberg installierten Kamerasystems zeigten jedoch nun offenbar ein anderes Bild: Von einer aggressiven Annäherung war nichts zu erkennen. „Olli hatte ihn nur gefragt, warum er Rot zeigt. Das wurde alles viel größer gemacht, als es war“, sagt Jahn.