SV Millingen: Boenig und Kraft freigesprochen

Der SV Millingen kann zum Saisonstart aufatmen: Die umstrittenen Roten Karten gegen Torwart Raphael Boenig und Trainer Oliver Kraft bei den Rheinberger Stadtmeisterschaften am letzten Juli-Wochenende in Budberg sind vom Kreis Moers nach Sichtung der Videoaufnahmen von der Anlage zurückgenommen worden. Der Grund ist offensichtlich.
„Wir sind froh, dass die Sache so geklärt wurde – und auch darüber, dass sich beide Beteiligten nicht so im falschen Licht sehen müssen“, sagt Karsten Jahn, der Sportliche Leiter des A-Ligisten.
Auslöser war das hitzige, letzte Spiel gegen den TuS Borth, in dem der Schiedsrichter im offiziellen Bericht eine „Kopf-an-Kopf-Situation“ vermerkt hatte. Laut der Darstellung des Referees habe sich Boenig bedrohlich aufgebaut und sei nicht zurückgewichen.
Die Aufzeichnungen des beim SV Budberg installierten Kamerasystems zeigten jedoch nun offenbar ein anderes Bild: Von einer aggressiven Annäherung war nichts zu erkennen. „Olli hatte ihn nur gefragt, warum er Rot zeigt. Das wurde alles viel größer gemacht, als es war“, sagt Jahn.
Der SV Millingen reagierte schnell: Bereits am Folgetag ging eine schriftliche Stellungnahme des Vereins an den Kreisvorsitzenden Peter Hanisch ein. Mit Erfolg: Freispruch für den Keeper und den Coach. Die Entscheidung unterstreicht zudem, was Bewegtbilder auch im Amateurfußball bezwecken können.
Für die angespannte personelle Lage des SV Millingen ist das Urteil eine positive Nachricht. Boenig verpasst somit keine Pflichtspiele, auch Philipp Raskopf stand bereits im letzten Testspiel gegen den SV Issum (3:3) am vergangenen Sonntag wieder zwischen den Pfosten. Die Torwart-Situation entspannt sich ein Stück weit. Somit kann der SVM am 17. August im ersten A-Liga-Heimspiel gegen den SV Menzelen mit weniger Sorgen in die neue Spielzeit starten.