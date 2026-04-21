SV Millingen bleibt bei Abstieg zusammen

Millingen plant zweigleisig. – Foto: Sven Hanisch

Der SV Millingen hat im Abstiegskampf der Kreisliga A noch einmal ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Mit dem 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den SV Sonsbeck II feierte die Mannschaft von Trainer Fabian Scholz den dritten Erfolg aus den vergangenen vier Spielen und zugleich den zweiten Dreier in Serie.

Zwar geriet Millingen durch Justin Maik Grube früh in Rückstand (10.). Maximilian Pullich (25.), Steven Schön (30.) und Nico Parthum (37.) drehten die Partie noch vor der Pause. Yannik Manko (90.) unterlief noch ein Eigentor. „Es war nach wackligen ersten 20 Minuten ein hochverdienter Sieg. Wir haben clever gespielt“, bilanzierte Scholz.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz, aktuell vom FC Meerfeld belegt, beträgt damit nur noch sechs Punkte. Der direkte Vergleich gegen den früheren Verein des SVM-Trainers wurde gewonnen. Die Meerfelder unterlagen parallel im Abstiegskrimi dem GSV Moers II mit 0:2.

Mit den anstehenden Aufgaben in Büderich und gegen den GSV Moers II will Millingen nun weiter Druck auf die direkte Konkurrenz ausüben. Danach warten mit Budberg II und dem Lüttingen allerdings zwei Gegner aus den Top drei. Scholz trauert weiterhin den drei verlorenen Punkten aus Meerfeld hinterher, gibt sich aber kämpferisch: „Wir haben nie daran gezweifelt. Jetzt kommen die Ergebnisse. Je länger wir zusammen sind, desto besser läuft es. Wir sind noch nicht abgeschrieben und werden die Gegner alle ärgern.“

Parallel treibt der Dorfverein die Planungen für die kommende Saison voran – und das bewusst zweigleisig. 95 Prozent des aktuellen Kaders haben ihre Zusage gegeben. Auch im Falle eines Abstiegs in die Kreisliga B würde die Mannschaft zusammenbleiben. Ein klares Signal für Kontinuität.

Mit Dino Nadarevic steht unabhängig von der Ligazugehörigkeit zudem bereits ein externer Neuzugang fest. Der 28-jährige Außenbahnspieler wechselt nach drei Jahren beim Rivalen aus Rheinberg an die Jahnstraße und soll der jungen Mannschaft zusätzliche Qualität verleihen.

Ein wichtiger Baustein bleibt auch Torjäger Yannick Saunus, der trotz seines Potenzials für höhere Aufgaben in Millingen weitermacht. „Er ist ein absoluter Führungsspieler“, betont der Trainer. Darüber hinaus laufen noch Gespräche mit einer weiteren möglichen Verstärkung. „Wir sind noch mit den letzten Jungs im Austausch, sind aber sicher, dass der Kader breit und stark genug ist“, so Scholz.

Während Millingen um den Klassenerhalt kämpft, spitzt sich das Titelrennen an der Tabellenspitze weiter zu. Der SV Budberg II profitierte zuletzt vom Nicht-Antritt von Concordia Rheinberg und erhielt die Punkte kampflos zugesprochen (wir berichteten). Mit Patrick Reitemeier verlässt nur ein Spieler die Mannschaft von Ulf Deutz. Der 20-jährige gelernte Innenverteidiger, mittlerweile im Mittelfeld beheimatet, wird ab Sommer Teil des Landesliga-Teams von Tim Wilke.

Punktgleich an der Spitze steht weiterhin der TV Asberg. Die Moerser feierten im Derby gegen den SV Schwafheim einen spektakulären 7:3-Erfolg. Trotz des von Ben Mockenhaupt Richtung Neukirchen-Vluyn verkündeten Abgangs Nummer 16 liefern die Leistungsträger weiterhin ab – allen voran Dreifachtorschütze Serhat Karabulut. Gleichzeitig stellte der Tabellenführer mit Marco Schmitz bereits den Nachfolger für den scheidenden Trainer Michael Hoppe vor. Der neue Chefcoach stieg 2025 mit dem VfB Homberg II in die Bezirksliga auf.

Auch der Tabellendritte SSV Lüttingen mischt weiter mit. Nach dem 5:4-Auswärtssieg in Rumeln sind die „Fischerdörfler“ im Endspurt mit vier Punkten Rückstand aber weiterhin auf Patzer des Spitzenduos angewiesen.

Für eine historische Marke sorgte derweil Samet Altun vom ESV Hohenbudberg. Beim 9:0-Kantersieg gegen Viktoria Alpen erzielte der 35-Jährige vier Treffer und schraubte sein Saisonkonto auf beeindruckende 52 Tore hoch. Damit stellte der Routinier einen neuen Ligarekord auf und übertraf den bisherigen Bestwert von Felix Terlinden (51) aus der Saison 2022/23.