SV Millich: Siebter Platz trotz Verletzungen – nun geht der Trainer

Nachdem Millich mit einem 2:2 gegen den TuS Rheinland Dremmen aus der Winterpause gekommen war, folgte ein 4:1-Sieg gegen den FSV Geilenkirchen und eine 0:3-Niederlage gegen Dynamo Erkelenz. In der Folgezeit blieb es ergebnistechnisch eine Achterbahnfahrt, wobei die beiden Siege gegen den SV Waldenrath/Straeten (3:0) und Germania Rurich (3:2) die einzige kleine Siegesserie blieben. Unmittelbar danach erlitt der SV dann aber drei Niederlagen am Stück. Positiv stimmte Gianluca Franken jedoch der Saisonabschluss (10:1) gegen den VfR Übach-Palenberg: „Es ging zwar nur noch um die Platzierung, dennoch war das Spiel ein schöner Schlussstrich unter die Spielzeit.“ Ein weiterer Höhepunkt war für den Coach das 2:2 beim späteren Aufsteiger Union Würm/Lindern, als die Roländer fast das komplette Spiel in Unterzahl agieren mussten: „Da hat die Mannschaft wirklich gut zusammengehalten.“