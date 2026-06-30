 2026-06-24T10:25:44.617Z

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SV Millich: Siebter Platz trotz Verletzungen – nun geht der Trainer

Nach einer von Verletzungen geprägten Saison verlässt Trainer Gianluca Franken den SV Roland Millich – und zieht zum Ligakonkurrenten SC Selfkant weiter. Stürmer Michel Rekas folgt ihm dorthin. Doch es gibt bereits einen neuen Trainer. Sportlich ist der Verein nicht unzufrieden mit der Saison.

von RP / Michael Moser · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Neuer Trainer für den SV Roland Millich
Neuer Trainer für den SV Roland Millich – Foto: Nico Wolf

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Gianluca Franken
Gianluca Franken

Die Saison des SV Roland Millich in der Kreisliga A war geprägt von ständigen Verletzungssorgen. Immer wieder fielen Leistungsträger über einen längeren Zeitraum aus und dennoch landete Millich am Ende auf einem ordentlichen siebten Tabellenrang: „Wir haben trotz teilweise widriger Umstände einen einstelligen Platz erreicht, und damit bin ich unter dem Strich zufrieden“, zieht Roland-Trainer Gianluca Franken Bilanz.

So lief die Rückrunde

Nachdem Millich mit einem 2:2 gegen den TuS Rheinland Dremmen aus der Winterpause gekommen war, folgte ein 4:1-Sieg gegen den FSV Geilenkirchen und eine 0:3-Niederlage gegen Dynamo Erkelenz. In der Folgezeit blieb es ergebnistechnisch eine Achterbahnfahrt, wobei die beiden Siege gegen den SV Waldenrath/Straeten (3:0) und Germania Rurich (3:2) die einzige kleine Siegesserie blieben. Unmittelbar danach erlitt der SV dann aber drei Niederlagen am Stück. Positiv stimmte Gianluca Franken jedoch der Saisonabschluss (10:1) gegen den VfR Übach-Palenberg: „Es ging zwar nur noch um die Platzierung, dennoch war das Spiel ein schöner Schlussstrich unter die Spielzeit.“ Ein weiterer Höhepunkt war für den Coach das 2:2 beim späteren Aufsteiger Union Würm/Lindern, als die Roländer fast das komplette Spiel in Unterzahl agieren mussten: „Da hat die Mannschaft wirklich gut zusammengehalten.“

Das war gut

Immer wieder musste Franken mit einem Rumpfkader arbeiten, doch er betont: „Der Zusammenhalt, den die Jungs in dieser Phase entwickelt haben, war phänomenal. Teilweise wurden sogar private Dinge zurückgestellt, um der Mannschaft zu helfen. Es hat sich ein echter harter Kern entwickelt.“ Positiv ist ebenfalls Torjäger Fabian Reimann zu erwähnen. Reimann war nicht nur in allen Partien auf dem Platz, sondern er machte dabei starke 21 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Das muss besser werden

Was dem Trainer nicht gefallen hat, war die fehlende Konstanz, sowohl auf lange Sicht als auch innerhalb von Spielen. „Es waren einige Partien dabei, da wäre einfach mehr drin gewesen“, sagt Franken. Angesichts der Verletzungsprobleme könne man der Mannschaft, die auf dem Platz stand, aber keinen Vorwurf machen.

So geht es weiter

Die Trainer-Zeit für Gianluca Franken in Millich ist vorbei, denn er wird zur neuen Saison Sportlicher Leiter beim ambitionierten Liga-Konkurrenten SC Selfkant, der in dieser Spielzeit den Aufstieg als Dritter denkbar knapp verpasst hatte. Übernehmen wird das Amt der bisherige Kapitän Kevin Rapp, der zuletzt noch in 24 Partien auf dem Platz stand. Was den Kader für die Saison 2026/27 angeht, sind bislang nur einige Abgänge zu verzeichnen. So wird Felix Bischofs zukünftig seine Schuhe für Union Schafhausen schnüren, während es Ryan Siebentritt zum TuS Rheinland Dremmen zieht. Neun Tore und neun Assists werden den Roländern demnächst fehlen, denn Stürmer Michel Rekas folgt seinem Trainer Franken zum SC Selfkant, wo er bereits früher schon aktiv war.