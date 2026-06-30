SV Millich: Siebter Platz trotz Verletzungen – nun geht der Trainer

So geht es weiter
Die Trainer-Zeit für Gianluca Franken in Millich ist vorbei, denn er wird zur neuen Saison Sportlicher Leiter beim ambitionierten Liga-Konkurrenten SC Selfkant, der in dieser Spielzeit den Aufstieg als Dritter denkbar knapp verpasst hatte. Übernehmen wird das Amt der bisherige Kapitän Kevin Rapp, der zuletzt noch in 24 Partien auf dem Platz stand. Was den Kader für die Saison 2026/27 angeht, sind bislang nur einige Abgänge zu verzeichnen. So wird Felix Bischofs zukünftig seine Schuhe für Union Schafhausen schnüren, während es Ryan Siebentritt zum TuS Rheinland Dremmen zieht. Neun Tore und neun Assists werden den Roländern demnächst fehlen, denn Stürmer Michel Rekas folgt seinem Trainer Franken zum SC Selfkant, wo er bereits früher schon aktiv war.