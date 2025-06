SV Mietingen: "Wir werden einen größeren Umbruch haben"

FuPa: Ihr habt euch im letzten Spiel gegen die TSG Ehingen mit einem klaren Sieg den Klassenerhalt in der Landesliga gesichert. Wie ist dein Fazit zu diesem Spiel?



Philipp Lang: Über 90 Minuten betrachtet war der 6:1-Sieg, auch in der Höhe, verdient. Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Mannschaft, weil sie nach einer Rückrunde mit einigen Rückschlägen am letzten Spieltag unter maximalem Druck abgeliefert hat und sich somit den Klassenerhalt auch absolut verdient hat.





Es war ja ein gewisser Druck vorhanden, da auch noch der direkte Abstieg sowie die Relegation möglich gewesen wären. Wie groß ist die Erleichterung das ihr es geschafft habt?



Natürlich sind wir alle sehr erleichtert und glücklich, dass es am Ende mit dem Klassenerhalt geklappt hat. Durch den Modus war es eine besonders intensive Saison, gefühlt gab es seit Beginn nur Endspiele. Umso schöner und emotionaler ist es dann, wenn man es am letzten Spieltag schafft.





Der Zuspruch von euren Fans vor allem bei euren Heimspielen war wieder sehr groß. Freut es dich besonders, das auch im nächsten Jahr wieder Landesligafußball im Rodi-Sportpark gespielt wird?



Die Randbedingungen im Rodi-Sportpark sind natürlich einzigartig. Für uns als Mannschaft ist es absolut besonders, dass wir so viele und treue Fans haben, die uns auch in den schwierigen Spielen und Phasen unterstützt und angefeuert haben. Umso schöner ist es, dass wir Ihnen weiterhin Landesligafussball bieten können.





Ihr habt in den letzten Wochen auch oft unentschieden gespielt und einige Gegentore kassiert, jedoch auch wichtige Punkte geholt. Wie zufrieden bist du mit der gesamten Saison?



Wir haben gehofft, dass wir den Sprung in die Aufstiegsrunde schaffen. Nachdem wir diesen verpasst haben, ging es wie für alle anderen Mannschaften auch nur noch um den Klassenerhalt. Dass dieser Kampf knüppelhart wird war klar, vor allem wenn man betrachtet, welch starke Mannschaften in der Abstiegsrunde waren. Für mich ist es sehr schwer vorstellbar, dass in einer regulären Saison Mengen abgestiegen oder Ravensburg 2 in eine Relegation gekommen wäre. Daher sind wir überglücklich, dass wir uns behaupten konnten und ein weiteres Jahr Landesliga spielen dürfen.





Welche Zu- und Abgänge stehen schon zur kommenden Spielzeit fest?



Wir werden einen größeren Umbruch haben. Robin Ertle wird als Kapitän, Schlüsselspieler und Toptorjäger eine Pause einlegen. Auch Ben Rodloff wird als eine prägende Person der letzten Jahre den Verein verlassen. Dazu kommen als Abgänge Simon DiRomualdo, David Egle, Steffen Sandmaier und Christoph Rauss. Alle Abgänge werden uns sehr weh tun, weil sie durchweg tolle Spieler und Menschen waren. Dazu hört Dominik Gertler als Torwart auf. Er bleibt dem Verein allerdings erhalten und übernimmt von Daniel Osis das Torwarttraining.

Als Zugänge freuen wir uns auf Jan Braunsteffer, Elias Weller und Oliver Weber.





Viele Mannschaften im Bezirk Oberschwaben haben von eurem Klassenerhalt profitiert, da es keine zusätzlichen Absteiger gibt. War die Anzahl der Gratulanten deshalb sehr groß?



Tatsächlich haben einige Vereine aus dem Bezirk zwangsläufig mit uns mitgefiebert. Wir sind natürlich froh, dass wir durch unseren Klassenerhalt die Anzahl der Absteiger in der Bezirksliga und in den Kreisligen nicht noch weiter erhöht haben....durch den Modus war es speziell in der Bezirksliga so ja schon total verrückt.