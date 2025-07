SV Mietingen verkauft sich teuer gegen Drittligist SSV Ulm

SSV-Trainer Robert Lechleiter war nach dem Spiel zufrieden: „Aufgabe erfüllt, nichts zugelassen, so bis zum Schluss die letzte Aktion.“ In der Tat war der Klassenunterschied über weite Strecken sichtbar – dennoch lobte Lechleiter die Leistung des Gegners. Sportlich sei das Wichtigste erreicht worden: „Wir sind eine Runde weitergekommen, alles gut. Es geht auch darum, dass wir keine verletzten Spieler haben.“ Einen Wermutstropfen auf Ulmer Seite gab es jedoch mit der Verletzung von Torhüter Marvin Seybold, er wurde durch Neuzugang Max Schmitt ersetzt.

Doppeltorschütze Elias Löder war einer der auffälligsten Akteure auf dem Platz. „Elias ist vorm Tor sehr gut, hat einen richtig guten Torabschluss“, lobte Lechleiter den Neuzugang, der in der 36. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf. Löder selbst erklärte: „Ein typisches Pokalspiel. Am Anfang braucht man ein bisschen, um reinzukommen.“ Besonders hob er SVM-Torhüter Nico Wiemer hervor, der mehrfach stark in der ersten Halbzeit parierte: „Da waren ein zwei Dinger, die er dann wirklich sehr, sehr gut hält“. Er meinte damit eine Chance von ihm und auch eine von Lucas Röser. Dass es „mehr Tore sein könnten“, räumte Löder ein, betonte jedoch: „Wichtig ist, dass wir in die nächste Runde gezogen sind.“