SV Mietingen unter Zugzwang – Ravensburg II und Türkgücü hoffen

Am letzten Spieltag der Landesliga, Staffel 4, geht es in der Abstiegsrunde noch einmal um alles: Der SV Mietingen kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft sichern, während der FV Ravensburg II und Türkgücü Ulm auf Ausrutscher hoffen müssen. In der Aufstiegsrunde steht der VfB Friedrichshafen bereits als Meister fest, ebenso hat der FC Blaubeuren den Relegationsplatz sicher.