SV Mietingen überrollt Bad Schussenried – Reinstetten mit erstem Sieg

Vor 237 Zuschauern erwischte die SSG Ulm 99 einen Blitzstart und ging in der 5. Minute durch Johannes Streiter in Führung. Der FC Wangen antwortete schnell: Yannick Huber traf in der 13. Minute zum Ausgleich. Bereits vier Minuten später stellte Simon Müller für die Ulmer wieder auf 2:1. Nach der Pause glich erneut Yannick Huber in der 61. Minute aus, bevor Nikica Vojnovic in der 79. Minute die erste Wangener Führung erzielte. In einer dramatischen Schlussphase rettete Martin Aggeler den Gastgebern in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:3 einen Punkt. In der Tabelle bleibt Ulm nach zwei Spielen noch sieglos, auch Wangen wartet ebenfalls auf den ersten Dreier.

---



Der TSV 1889 Buch steht nach dem zweiten Spieltag weiter ohne Punkt da. Vor 450 Zuschauern brachte Sinan Yildiz den SC Staig in der 38. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Jens Geiselmann auf 0:2. Kurz vor der Pause schwächte sich Buch selbst, als Luca Deufel in der 45. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. In der 65. Minute verkürzte Timo Leitner auf 1:2, doch in der 77. Minute sah Fabian Zeh Gelb-Rot, womit Buch die Partie in doppelter Unterzahl beendete. Staig verteidigte die Führung souverän und führt nun als Aufsteiger erstmal die Tabelle an.

---



Das Derby der beiden Stadtrivalen wurde aufgrund eines Gewitters in der 74. Minute von Schiedsrichter Michael Hilebrand abgebrochen, der Spielstand lautete zu diesem Zeitpunkt 1:1. Über die Wertung des Spiels muss nun der Verband entscheiden. In der 33. Minute brachte Onur Mutlu Türkspor Neu-Ulm mit 1:0 in Führung. Nach einem verschossenen Foulelfmeter von Deniz Erten in der 65. Minute blieb das Spiel offen. Nur wenige Minuten später glich Nikola Trkulja in der 70. Minute für den TSV Neu-Ulm aus.

---



Vor 156 Zuschauern begann das Spiel mit einem frühen Schock für die Gäste, als Nenad Đurić den FC Srbija Ulm bereits in der 3. Minute in Führung brachte. Reinstetten brauchte lange um die passende Antwort zu finden, kam aber in der Schlussphase stark zurück. Christoph Haas glich in der 76. Minute aus, ehe Dominik Martin nur eine Minute später die Partie drehte. In der Nachspielzeit setzte Martin in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Reinstetten feiert damit den ersten Saisonsieg, während Srbija Ulm weiter ohne Punkt bleibt.

---



Das Derby vor 350 Zuschauern blieb trotz intensiver Zweikämpfe ohne Tore. Biberach und Laupheim konnten ihre Chancen nicht nutzen, sodass am Ende eine Punkteteilung stand. In der 89. Minute sah Deniz Baris Mrden vom FV Biberach nach einem groben Foulspiel die Rote Karte. Während Laupheim mit vier Punkten aus zwei Spielen gut dasteht, bleibt Biberach nach zwei Remis noch ohne Sieg.

---



Michael Schmid brachte Weiler in der 65. Minute in Führung, doch Josip Santic glich in der 72. Minute für Blaubeuren aus. Die Gastgeber schwächten sich kurz zuvor, als Nemanja Živković in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl nutzte Weiler die Gelegenheit: Matthias Gorgol erzielte in der 87. Minute das entscheidende 2:1. Blaubeuren steht nach zwei Niederlagen ohne Punkt da, während Weiler mit zwei Siegen vorne mitmischt.

---



Der TSV Heimenkirch startete mit einem knappen, aber verdienten Heimsieg in die Saison. Nach einem spielfreien Auftakt am ersten Spieltag war die Begegnung gegen Riedlingen das erste Pflichtspiel für den TSV. In der 82. Minute erzielte Christian Eberle das goldene Tor für Heimenkirch. Riedlingen, das zum Auftakt noch gegen Ulm siegreich gewesen war, konnte nicht an diese Leistung anknüpfen und steht nach zwei Spielen weiterhin bei drei Punkten.

Vor 360 Zuschauern lieferte der SV Mietingen eine beeindruckende Vorstellung ab. Roland Mayer eröffnete den Torreigen in der 36. Minute, Christian Glaser erhöhte in der 43. Minute. Zwar verkürzte Patrick Baur für den FV Bad Schussenried in der 52. Minute, doch Mietingen antwortete mit geballter Offensivkraft: Glaser traf erneut in der 58. Minute, Elias Weller erhöhte in der 63. Minute, Philipp Auer legte in der 66. Minute nach, ehe Glaser in der 78. Minute mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte. Mietingen führt nun mit 10:2 Toren die Tabelle an, während Bad Schussenried nach dem Auftaktsieg den ersten Rückschlag hinnehmen musste.





