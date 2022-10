SV Mietingen - SV Ringschnait 1 : 2 Unsere „Erste“ scheitert an individuellen Fehlern & dem Ringschnaiter Abwehrriegel

Wenige Minuten später kam auch die Heimelf zu ihrem ersten gefährlichen Torabschluss in Folge auf einen Eckball. Der abgefälschte Kopfball von Luca Badstuber landete aber nur an der Latte.



Wer in der 2. Halbzeit nun einen Sturmlauf des SVM erwartet hatte, sah sich zunächst getäuscht.

Die Heimelf drückte die Gäste zwar hinten rein, agierte über weite Strecken aber zu statisch, sodass dabei keine zwingenden Torabschlüsse heraussprangen.

Erst in der 65. Minute wurde es vor dem Ringschnaiter Tor dann wieder gefährlich, als sich der SVM in Person von Ben Rodloff mal bis zur Grundlinie kombinierte und den Ball auf Robin Ertle zurück legte. Dessen Schuss wurde aber gerade noch geblockt.

Ab der 75. Minute erhöhte die Heimelf dann nochmal den Druck.

Lukas Schick scheiterte mit einem Flachschuss ins linke Eck aber am Gästetorhüter und Roland Mayer köpfte den Ball wenige Minuten später knapp über das Tor.

Die größte Chance auf den Ausgleich hatte dann Dominik Burry in der 83. Minute.

Doch sein Gewaltschuss aus über 20 Metern krachte nur an die Latte.

In der Folge flogen die Bälle nach Flanken und Eckbällen quasi im Minutentakt in den Gäste-Strafraum, doch die Abwehr des SVR hielt dem großen Druck bis zum Schlusspfiff stand und besiegelte damit die erste Saisoniederlage des SVM.



Die Heimelf schaltete am Ende einfach einen Gang zu spät hoch und es fehlten im Endeffekt die Ideen und die letzte Konsequenz im Torabschluss, um das Spiel in der 2. Halbzeit noch zu drehen. Zudem verteidigten die Gäste aus Ringschnait ihr eigenes Tor mit Mann und Maus, waren zum Teil mit allen 11 Spielern im eigenen Sechzehner & brachten immer wieder einen Fuß dazwischen. Am Ende des Tages waren es also unnötige individuelle Fehler bei den Gegentoren, das fehlende Quäntchen Glück beziehungsweise Entschlossenheit im Abschluss sowie aggressiv verteidigende Ringschnaiter.