SV Mietingen II: "Mit dem Titel haben wir nicht gerechnet"

– Foto: SV Mietingen

Der SV Mietingen II hat die Rückkehr in die Kreisliga A vorzeitig geschafft. Vier Spieltage vor dem Saisonende steht die Mannschaft nach dem 5:3-Sieg gegen den FV Rot II als Meister der Kreisliga B3 Oberschwaben fest. Mit 49 Punkten aus 19 Spielen, 16 Siegen, einem Unentschieden und nur zwei Niederlagen hat sich der SVM deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten FV Rot II beträgt bereits 14 Punkte.

Spielleiter Alex Fischer berichtet gegenüber FuPa nach dem entscheidenden Spiel von einer langen Nacht. „Wir haben natürlich ausgiebig gefeiert! Da es ein Samstag war hat uns das mit der Party auch nochmals vereinfacht und die letzten Spieler machten sich am Sonntagnachmittag auf den Heimweg.“

Dass der SV Mietingen II diese Saison mit der Meisterschaft abschließen würde, war vor Rundenbeginn nicht absehbar. Nach mehreren Jahren in der Kreisliga A ging es zunächst darum, sich neu zu sortieren. „Saisonziel war sich erstmal zu finden und sich nach einigen Jahren Kreisliga A neu zu orientieren. Mit dem Titel haben wir nicht gerechnet aber Ziel war oben mitzuspielen.“

Den entscheidenden Grund für den Erfolg sieht Fischer in der Zusammensetzung der Mannschaft. „Wir haben eine junge Truppe, die von Routiniers als Führungsspieler ergänzt wird und zusätzlich noch eine motivierte A-Jugend, die ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben.“

Damit beschreibt er ein Modell, das über die Meisterschaft hinaus Bedeutung hat: junge Spieler entwickeln, erfahrene Kräfte einbinden und den Übergang aus der Jugend in den Aktivenbereich stärken. Die größte Stärke der Mannschaft fasst Fischer knapp zusammen: „Ein starkes Mannschaftsgefüge und ein toller Teamgeist.“

Planungen für die neue Saison

Die Kaderplanung für die Kreisliga A läuft bereits. „Als Zugänge sind aktuell die beiden A-Jugendlichen, die schon in der Saison ausgeholfen haben, Elias Hofmann und Janis Brunotte zu verbuchen. Mit David Neuer, der kürzer treten will, haben wir einen Abgang."

Auch eine Abschlussfahrt war vorgesehen, ist aber noch nicht endgültig organisiert. „Eine Hütte war geplant aber wir finden aktuell keinen Termin. Wir werden schauen, ob wir noch was kurzfristig auf die Beine gestellt bekommen.“

Starker Unterbau für die Erste

Im Mittelpunkt für die kommende Saison steht die Entwicklung. „Guten Fußball spielen und unsere jungen Spieler weiterentwickeln. Auch als starken Unterbau für unsere 1. Mannschaft“, lautet die Marschroute von Fischer.