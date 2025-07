SV Mietingen fiebert Duell mit Drittligist Ulm im WFV-Pokal entgegen

Mit der Auslosung der 2. Runde im WFV-Pokal hat der SV Mietingen das größtmögliche Los gezogen. Der Landesligist trifft auf den SSV Ulm 1846 Fußball, der nach seinem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der kommenden Saison wieder in der 3. Liga antritt. „Die Freude ist riesengroß über das Los“, sagt Christian Glaser, Co-Spielertrainer beim SV Mietingen. Das Spiel sei nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch emotional besonders: „Für uns Spieler ist es natürlich etwas ganz besonderes, die Möglichkeit zu bekommen, gegen den SSV Ulm zu spielen.“

Pokalkracher mit Terminfrage

Da sowohl der SV Mietingen als auch der SSV Ulm in der ersten Runde ein Freilos hatten, treffen die beiden Mannschaften nun in der zweiten Runde aufeinander. Diese ist auf das Wochenende des 2./3. August terminiert – just an dem Wochenende, an dem auch der Drittligastart für Ulm geplant ist. Ein Ausweichtermin wird dadurch notwendig sein, muss aber noch zwischen den Vereinen abgestimmt werden. Insgesamt ist es das vierte Aufeinandertreffen beider Vereine im WFV-Pokal, das letzte Spiel im Juli 2021 konnten die Spatzen mit 8:0 für sich entscheiden.