SV Mietingen: "Das große sportliche Ziel ist der Klassenerhalt"

Eine Liga ohne Luft zum Atmen

Die Ausgangslage des SV Mietingen ist typisch für diese Landesliga-Spielzeit. „Die Liga ist diese Saison sehr ausgeglichen“, sagt Trainer Philipp Lang. „Fast alle Spiele waren sehr eng und hart umkämpft.“ Nach 16 absolvierten Partien steht Mietingen mit 22 Punkten auf Rang elf – eine Platzierung, die weder Ruhe noch akute Sorge garantiert. Lang ordnet den Zwischenstand wie folgt ein: „Aufgrund der schwierigen Personalsituation können wir mit den 22 Punkten zufrieden sein. Wir haben es geschafft, den Grundstein für unser Ziel Klassenerhalt zu legen.“

Defensive als Fundament

„Unser Spiel gegen den Ball war im Vergleich zu den Vorjahren im Großteil der Spiele stabiler und disziplinierter“, erklärt Lang. Das zeigt sich auch in den Zahlen: 28 Gegentore nach 16 Spielen sind im Ligavergleich solide. „Zudem haben wir weniger Gegentore nach Standards bekommen“, betont Lang – ein Aspekt, der in engen Spielen oft über Punkte oder Niederlagen entscheidet.

Späte Punkte als Charakterfrage

„Eine weitere große Stärke war, dass wir in der Schlussphase einige Spiele auf unsere Seite ziehen konnten“, sagt Lang. Diese Fähigkeit, auch unter Druck stabil zu bleiben, verschaffte dem SV Mietingen wichtige Zähler im engen Tabellengefüge und unterstreicht eine gewachsene mentale Widerstandsfähigkeit.

Ballbesitz als Baustelle

So klar die Fortschritte defensiv sind, so deutlich benennt der Trainer die Defizite mit dem Ball: „Im Gegenzug hat uns in vielen Spielen der Mut und die Überzeugung im Ballbesitz gefehlt. Hier müssen wir wieder einen klaren Schritt nach vorne machen, damit wir wieder mehr klare Aktionen Richtung Tor generieren.“ Trotz 28 erzielter Treffer fehlt es Mietingen phasenweise an Durchschlagskraft.

Zielsetzung Klassenerhalt

„Natürlich ist das große sportliche Ziel, dass wir uns gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und am Ende der Saison der Klassenerhalt steht“, formuliert Lang. Darüber hinaus geht es ihm aber um mehr als nur Tabellenplätze: „Neben den puren Ergebnissen geht es natürlich auch darum, dass sich die Spieler und die Mannschaft weiterentwickeln.“

Winterfahrplan und Hallenluft

Die Vorbereitung ist klar strukturiert. „Mit dem Mannschaftstraining starten wir wieder am 24.01.2026“, sagt Lang. Zuvor stehen individuelle Einheiten auf dem Programm. Ein zusätzlicher Reiz liegt in der Halle: „Natürlich freuen wir uns, dass wir dieses Jahr auch wieder Teil der Hallenkreismeisterschaft sind.“

Hoffnung durch Rückkehrer

Personell könnte sich die Lage entspannen. „Marcel Rolser wird nach seinem Auslandsaufenthalt definitiv wieder zur Verfügung stehen“, kündigt Lang an. Zudem blickt er optimistisch auf mehrere Langzeitverletzte: „Ich bin optimistisch, dass unsere Langzeitausfälle Felix Scheffold, Ricardo Jerg und Jan Braunsteffer auch wieder angreifen.“ Ergänzend laufen Gespräche mit einem externen Spieler, die sich „in den abschließenden Gesprächen“ befinden.

Ein klarer Favorit, viele Gefährdete

Im Titelrennen sieht Lang wenig Spielraum für Überraschungen. „Meisterschaftsfavorit ist ganz klar Türkspor Neu-Ulm“, sagt er über Türkspor Neu-Ulm. Seine Begründung ist eindeutig: „Sie haben qualitativ und quantitativ einen sehr starken Kader und sind in ihren Leistungen und Ergebnissen sehr stabil.“ Der Blick nach unten zeigt hingegen eine breite Gefahrenzone. „Aufgrund der engen Tabellensituation kämpft momentan die halbe Liga um den Klassenerhalt".