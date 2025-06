SV Mietingen bleibt drin – Türkgücü Ulm steigt ab

Am letzten Spieltag der Landesliga Staffel 4 wurden in der Abstiegsrunde die letzten Entscheidungen gefällt: Der SV Mietingen feierte einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg bei der TSG Ehingen und sicherte sich damit souverän den Klassenerhalt. Trotz eines 4:4 im torreichen Derby gegen Türkspor Neu-Ulm muss der SC Türkgücü Ulm den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten, während sich der FV Ravensburg II mit einem 4:1-Sieg über den Meister FV Olympia Laupheim auf den Relegationsplatz rettete.

In der Aufstiegsrunde schloss der FC Blaubeuren die Runde als Relegationsteilnehmer ab, der VfB Friedrichshafen stand bereits als Meister fest.