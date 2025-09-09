 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
SV Mietingen bittet Laupheim zum Derby, Riedlingen empfängt Staig

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Der sechste Spieltag der Landesliga, Staffel 4, verspricht Spannung an allen Schauplätzen. Im Topspiel fordert der SV Mietingen Tabellenführer FV Olympia Laupheim heraus. Die SSG Ulm 99 will ihre Serie gegen den SV Reinstetten fortsetzen, während der FC Wangen den FV Bad Schussenried empfängt. Zudem stehen die Duelle zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem SV Kressbronn sowie dem FC Srbija Ulm und dem FC Blaubeuren an.

---

Morgen, 17:30 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99
SV Reinstetten
SV Reinstetten
17:30

Die SSG Ulm 99 hat mit zehn Punkten aus fünf Spielen einen guten Start hingelegt und will zu Hause nachlegen. Reinstetten steht mit nur vier Punkten aus fünf Spielen bereits unter Druck. Besonders nach der späten Niederlage gegen Mietingen benötigen die Gäste dringend ein Erfolgserlebnis. Ulm könnte mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.
---

Morgen, 17:30 Uhr
SV Mietingen
SV Mietingen
FV Olympia Laupheim
FV Olympia Laupheim
17:30live

Das absolute Topspiel des Spieltags steigt in Mietingen. Die Gastgeber stehen mit neun Punkten im oberen Tabellendrittel, haben aber bereits zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Der FV Olympia Laupheim hingegen ist ungeschlagen und führt die Tabelle souverän an. Mietingen hat die Chance, mit einem Erfolg im Derby wieder näher an die Spitze heranzurücken.
---

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-Ulm
SV Kressbronn
SV Kressbronn
19:00live

Der Aufsteiger TSV Neu-Ulm zeigt sich bislang stabil und steht mit sieben Punkten auf Rang acht. Nun kommt mit dem SV Kressbronn das Schlusslicht nach Neu-Ulm. Die Gäste warten nach vier Spielen immer noch auf den ersten Sieg und haben erst einen Punkt geholt. Neu-Ulm geht als leichter Favorit in die Partie, während Kressbronn dringend den ersten Dreier holen möchte.
----

Morgen, 17:30 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija Ulm
FC Blaubeuren
FC Blaubeuren
17:30

Srbija Ulm konnte zuletzt mit einem 4:1-Auswärtssieg in Kressbronn überzeugen und steht mit sechs Punkten auf Platz neun. Blaubeuren beendete mit dem knappen 1:0 gegen Biberach seine Durststrecke und schöpft wieder Hoffnung. Beide Teams wollen sich im Derby drei Punkte sichern.
---

Morgen, 17:30 Uhr
FC Wangen
FC Wangen
FV Bad Schussenried
FV Bad Schussenried
17:30live

Der FC Wangen hat bislang sieben Punkte gesammelt und will zu Hause die Bilanz ausbauen. Der FV Bad Schussenried kassierte am vergangenen Spieltag eine deutliche 1:4-Niederlage in Riedlingen und steht mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Platz. Für die Gäste ist es ein wichtiges Spiel, um nicht den Anschluss zu verlieren. Wangen dagegen könnte mit einem Heimsieg zur Spitzengruppe aufschließen.
---

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV Riedlingen
SC Staig
SC Staig
19:00

Riedlingen konnte zuletzt mit dem klaren Sieg in Schussenried Selbstvertrauen tanken und steht nun bei sechs Punkten. Der SC Staig zählt als Aufsteiger zu den Überraschungsteams der Saison und liegt mit zehn Zählern auf Platz zwei. Für Riedlingen ist das Heimspiel eine echte Standortbestimmung. Staig wiederum könnte mit einem weiteren Sieg seine Ambitionen untermauern.
---

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 Buch
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß Weiler
19:00live

Do., 27.11.2025, 19:00 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV Heimenkirch
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-Ulm
19:00


