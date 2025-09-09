SV Mietingen bittet Laupheim zum Derby, Riedlingen empfängt Staig

Der sechste Spieltag der Landesliga, Staffel 4, verspricht Spannung an allen Schauplätzen. Im Topspiel fordert der SV Mietingen Tabellenführer FV Olympia Laupheim heraus. Die SSG Ulm 99 will ihre Serie gegen den SV Reinstetten fortsetzen, während der FC Wangen den FV Bad Schussenried empfängt. Zudem stehen die Duelle zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem SV Kressbronn sowie dem FC Srbija Ulm und dem FC Blaubeuren an.

Das absolute Topspiel des Spieltags steigt in Mietingen. Die Gastgeber stehen mit neun Punkten im oberen Tabellendrittel, haben aber bereits zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Der FV Olympia Laupheim hingegen ist ungeschlagen und führt die Tabelle souverän an. Mietingen hat die Chance, mit einem Erfolg im Derby wieder näher an die Spitze heranzurücken. ---

Die SSG Ulm 99 hat mit zehn Punkten aus fünf Spielen einen guten Start hingelegt und will zu Hause nachlegen. Reinstetten steht mit nur vier Punkten aus fünf Spielen bereits unter Druck. Besonders nach der späten Niederlage gegen Mietingen benötigen die Gäste dringend ein Erfolgserlebnis. Ulm könnte mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. ---



Der Aufsteiger TSV Neu-Ulm zeigt sich bislang stabil und steht mit sieben Punkten auf Rang acht. Nun kommt mit dem SV Kressbronn das Schlusslicht nach Neu-Ulm. Die Gäste warten nach vier Spielen immer noch auf den ersten Sieg und haben erst einen Punkt geholt. Neu-Ulm geht als leichter Favorit in die Partie, während Kressbronn dringend den ersten Dreier holen möchte.

Srbija Ulm konnte zuletzt mit einem 4:1-Auswärtssieg in Kressbronn überzeugen und steht mit sechs Punkten auf Platz neun. Blaubeuren beendete mit dem knappen 1:0 gegen Biberach seine Durststrecke und schöpft wieder Hoffnung. Beide Teams wollen sich im Derby drei Punkte sichern.

Morgen, 17:30 Uhr FC Wangen Wangen FV Bad Schussenried Schussenried 17:30



Der FC Wangen hat bislang sieben Punkte gesammelt und will zu Hause die Bilanz ausbauen. Der FV Bad Schussenried kassierte am vergangenen Spieltag eine deutliche 1:4-Niederlage in Riedlingen und steht mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Platz. Für die Gäste ist es ein wichtiges Spiel, um nicht den Anschluss zu verlieren. Wangen dagegen könnte mit einem Heimsieg zur Spitzengruppe aufschließen.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen SC Staig SC Staig 19:00



Riedlingen konnte zuletzt mit dem klaren Sieg in Schussenried Selbstvertrauen tanken und steht nun bei sechs Punkten. Der SC Staig zählt als Aufsteiger zu den Überraschungsteams der Saison und liegt mit zehn Zählern auf Platz zwei. Für Riedlingen ist das Heimspiel eine echte Standortbestimmung. Staig wiederum könnte mit einem weiteren Sieg seine Ambitionen untermauern.

