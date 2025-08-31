SV Miesbach zeigt beim Spitzenreiter Charakter

Der SV Miesbach punktet mit einem Unentschieden beim Ligaprimus VfB Forstinning. Damit sind auch die Niederlagen der vergangenen Woche wieder gutgemacht.

Miesbach – Mit einem überraschenden Punktgewinn ist der SV Miesbach am Freitagabend vom Auswärtsspiel beim VfB Forstinning zurückgekehrt. Die Hausherren hatten bis dahin alle sechs Spiele gewonnen und mussten beim 1:1 gegen die Kreisstädter erstmals Federn lassen.

Forstinning zeigte seine spielerische Klasse von der ersten Minute an, die Miesbacher hielten mit Kampfgeist und Einsatz dagegen und erarbeiteten sich mit viel Laufarbeit einen verdienten Zähler. Nach den drei Niederlagen der vergangenen Woche war dies genau die richtige Antwort des SV-Teams. Die Leistungskurve der Kreisstädter zeigt also wieder nach oben.

„An diesem Auftritt sieht man den Charakter der Mannschaft“, resümiert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir haben uns das Unentschieden redlich verdient, und das tut auch gut für das Selbstvertrauen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ In einer hochintensiven Partie ließen die Forstinninger schon zu Beginn keine Zweifel daran aufkommen, dass sie auch die siebte Partie in der Bezirksliga Ost für sich entscheiden wollen und die Rückkehr in die Landesliga im Visier haben. Doch die Miesbacher Defensive stand sicher und ließ bis auf einige Abschlüsse aus der Distanz nichts zu.

SV Miesbach geht in Führung

Bei einem der vereinzelten Gegenstöße ging der SV sogar in Führung. Rückkehrer Drilon Shukaj, der auf der Außenbahn agierte, zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern halblinker Position über die Mauer ins kurze Eck. Forstinning hatte zwar mehr Ballbesitz, doch die Miesbacher ließen hinten kaum etwas zu. „Das haben wir richtig gut wegverteidigt.“ Nach einer Ecke von Benedikt Gerr hätte Florian Haas beinahe auf 2:0 gestellt, doch sein Kopfball verfehlte den Kasten um wenige Zentimeter.

Nach Wiederanpfiff wurde der Druck der Hausherren immer größer. Nach einer guten Stunde fiel der Ausgleich durch einen Schuss aus elf Metern. In der Schlussphase hätten beide Seiten das Spiel noch für sich entscheiden können. Die besseren Möglichkeiten hatten sogar die konterstarken Miesbacher. Doch Maxi Wiedmann schoss nach einer Flanke von Fabian Bauer knapp vorbei, und Sean Erten rutschte auf dem Weg zum Tor weg. In der Nachspielzeit sah noch ein Forstinninger die Ampelkarte. Selbst mit einem Mann weniger wollten die VfB-Kicker noch den Dreier, doch die Miesbacher Hintermannschaft stand felsenfest und brachte das verdiente Unentschieden über die Zeit.