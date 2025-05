SV Miesbach will sich mit Sieg von den Fans verabschieden

Der SV Miesbach begrüßt den TuS Raubling zum letzten Saisonspiel in der Bezirksliga Ost. Die Kreisstädter wollen sich mit einem Sieg von den Fans verabschieden.

Für den SV Miesbach geht es in der Bezirksliga Ost schon seit einigen Wochen nur noch um die Platzierung im Abschlussklassement. Platz fünf ist noch möglich, und dieser ist auch das Ziel. Der Klassenerhalt ist beim Aufsteiger längst eingetütet, und so gehen die Kreisstädter am Samstag ohne Druck ins letzte Saisonspiel. Ab 14 Uhr empfangen sie den TuS Raubling auf der SV-Anlage.

Die Gäste müssen in die Abstiegsregelation und können sich in der Tabelle nicht mehr verbessern. „Raubling wird sich bestimmt reinhauen, sie sind in der Vorbereitung auf die Relegation und werden es nicht schleifen lassen. Sie haben zuletzt Fridolfing geschlagen und eine ordentliche Rückrunde gespielt“, hat sich SV-Coach Hans-Werner Grünwald über den Gegner schlau gemacht.