SV Miesbach will Revanche gegen TSV Ebersberg

Klare Zielsetzung: Der SV Miesbach (rot) will auswärts drei Punkte erkämpfen. – Foto: Ralf Poeplau

Der SV Miesbach reist zum Tabellenletzten nach Ebersberg. Nach der 2:3-Heimniederlage in der Hinrunde soll nun der erste Dreier der Rückrunde her.

Den ersten Dreier des Fußballjahres 2026 hat der SV Miesbach an diesem Samstag im Visier. In der Bezirksliga Ost sind die Kreisstädter um 13.30 Uhr beim TSV Ebersberg zu Gast. Die Hausherren stehen mit 15 Zählern aus 16 Partien am Tabellenende, haben aber noch Chancen, zumindest den direkten Abstieg zu verhindern.

Mit den Hausherren haben die Miesbacher zudem noch eine Rechnung offen, denn in der Hinrunde mussten sie sich zu Hause überraschend dem TSV mit 2:3 geschlagen geben. „Das Vorspiel war gar nicht gut. Ebersberg ist ein Gegner, der noch um alles kämpft“, weiß SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Im Vergleich zum 2:3 gegen Ampfing vor einer Woche wird sich der Kader nur minimal verändern. Sean Erten ist krank, Noah Gumberger hat nach seinem Faserriss das Training wieder aufgenommen, ein Einsatz würde aber zu früh kommen. Dafür steht Michael Probst, der vergangene Woche krankheitsbedingt ausgefallen war, wieder zur Verfügung, und Tobias Veit rückt nach seinem Kreuzbandriss und fast einem Jahr Fußball-Pause ebenfalls wieder ins Miesbacher Aufgebot.

Ausgetragen wird die Partie in Ebersberg auf Kunstrasen. „Das sind wir ja aus der Vorbereitung gewohnt. Wir stellen uns auf ein Kampfspiel ein und müssen voll dagegenhalten. Es geht darum, die Basics abzurufen“, erklärt Grünwald weiter. Im Vergleich zum Auftakt gegen Ampfing erwartet der SV-Coach eine Steigerung. „Wir müssen mutiger auftreten als in der ersten Halbzeit gegen Ampfing.“ Möglicherweise rückt Maximilian Wiedmann wieder in die Startelf, um die Offensive zu beleben.

„Wir müssen uns wieder mehr zutrauen. Gegen einen Gegner wie Ebersberg müssen wir über den Kampf ins Spiel kommen.“ Die Zielsetzung der Miesbacher ist klar: Der erste Dreier der Rückrunde soll her. Auf Tabellenplatz sechs sind aktuell sowohl die Abstiegs- als auch die Aufstiegszone weit entfernt. „Wir fahren nach Ebersberg, um drei Punkte zu holen, und wollen damit weiterhin im Kampf um Platz fünf dabeibleiben.“

Unterschätzen darf man die Ebersberger zu Hause jedenfalls nicht. Dort besiegte der TSV vor zwei Wochen den TSV Zorneding mit 4:3. Eine zweite Niederlage gegen das Schlusslicht wollen sich die Miesbacher keinesfalls erlauben.