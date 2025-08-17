SV Miesbach will Niederlage schnell abhaken

Die Auswärtsserie ist gebrochen: Der SV Miesbach unterliegt in Ampfing mit 0:1. Vor dem Derby gegen den TuS Holzkirchen wollen die Kreisstädter die Niederlage schnell abhaken und nach vorne schauen.

Miesbach – Die Generalprobe vor dem Heim-Derby in der Bezirksliga Ost gegen den TuS Holzkirchen am Mittwoch ist dem SV Miesbach nicht gelungen. Am Freitagabend mussten sich die Kreisstädter beim TSV Ampfing mit 0:1 geschlagen geben. „Am Ende geht das Ergebnis aufgrund der ersten Halbzeit so in Ordnung. Ampfing hatte auch ein leichtes Chancenplus“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Die Niederlage ist bitter, aber das müssen wir jetzt schnell abhaken und den Blick nach vorne richten auf das Derby am Mittwoch.“

Die Miesbacher blieben vor allem im ersten Durchgang unter ihren Möglichkeiten. „Wir haben zu wenig Zweikämpfe geführt und nur reagiert, statt zu agieren. Bei Ampfing hat das viel flüssiger ausgesehen“, berichtet Grünwald. Das Gegentor kassierte der SV bereits nach elf Minuten, als ein abgefälschter Fernschuss zum 1:0 in den Maschen einschlug.

Nach einer halben Stunde sorgte dann Schiedsrichter Alexander Petzke für Diskussionen auf und neben dem Feld. Josef Sontheim wurde im Strafraum elfmeterwürdig gefällt. Doch statt Strafstoß zückte Petzke Gelb wegen Schwalbe. „Dass er einen Elfmeter nicht pfeift, wäre in Ordnung gewesen, aber eine Schwalbe war es sicher nicht“, sagt der Trainer der Miesbacher.

Chancen scheitern am starken Keeper

So ging es beim Stand von 1:0 in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Miesbacher wesentlich griffiger und aggressiver. Nach einer Flanke von Noah Gumberger nahm Sontheim den Ball volley, scheiterte aber am starken Keeper der Heimischen. Auf der anderen Seite parierte SV-Torwart Michael Wiesböck bei einer Eins-gegen-Eins-Situation und einem Fernschuss zweimal stark.

Maximilian Wiedmann scheiterte bei einem Versuch aus der Distanz, die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte der eingewechselte Benjamin Kram, der von Sontheim steil geschickt wurde. Doch der Ampfinger Keeper blieb auch in diesem Eins-gegen-Eins-Duell Sieger und sicherte den Hausherren so am Ende drei Punkte.

Auch wenn ein Punktgewinn durchaus möglich gewesen wäre, ging der Sieg der Ampfinger letztlich in Ordnung. Die Miesbacher werden sich am Mittwoch steigern müssen, wollen sie gegen Holzkirchen als Sieger vom Platz gehen. Im Klassement stecken die Kreisstädter mit sechs Punkten aus vier Spielen erst einmal im Mittelfeld fest.