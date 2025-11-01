SV Miesbach will Heimserie gegen TSV Peterskirchen fortführen

Am Sonntag trifft der SV Miesbach auf den Tabellennachbarn Peterskirchen und will trotz Personalsorgen die Serie zu Hause ausbauen.

Miesbach – Mit einem Heimspiel gegen den TSV Peterskirchen startet der SV Miesbach in die Rückrunde der Bezirksliga Ost. Aufgrund des Allerheiligen-Feiertags findet die Begegnung erst am Sonntag um 14 Uhr statt und wurde bereits auf der Spielgruppentagung vor der Saison im beiderseitigen Einvernehmen verlegt.

Die Hausherren wollen dabei ihre kleine Heim-Serie ausbauen. Vor einer Woche siegte man in einer kämpferisch geprägten Partie mit 2:0 gegen den SV Saaldorf. Zuvor hatten sich die Kreisstädter mit 4:1 gegen den TSV Aschau/Inn durchgesetzt. Auch an das Hinspiel gegen Peterskirchen erinnert man sich im Miesbacher Lager gerne: Im ersten Spiel der Saison hatte der SV nach Toren von Sean Erten, Drilon Shukaj und Josef Sontheim auswärts mit 3:1 gewonnen.

Ein Sieg ist auch am Sonntag das Ziel der Hausherren, um in der Tabelle den Blick weiterhin nach oben richten zu können. „Peterskirchen ist eine Mannschaft, die uns liegt. Wir haben bisher alle drei Spiele gegen sie gewonnen“, sagt SV-Coach Hans-Werner Grünwald. „Aber wir sind auch gewarnt. Das ist eine abgezockte Mannschaft mit vielen Routiniers, die auch nach vorne spielen möchte. In der Auswärtstabelle stehen sie sogar vor uns, wir dürfen sie also auf keinen Fall unterschätzen.“

Die personellen Sorgen der vergangenen Woche haben sich inzwischen deutlich abgemildert. Einzig Niklas Städter (Rippen) und Felix Scherer (Muskelfaserriss) werden bis zur Winterpause nicht mehr auf den Platz zurückkehren. Robert Mündl hat hingegen seine Sperre abgesessen, Jonas Matschiner und Michael Probst sind wieder gesund. Sean Erten hat den Belastungstest beim Spiel der zweiten Mannschaft gegen den TSV Weyarn II gut überstanden und steht ebenfalls wieder zur Verfügung. Allerdings hat genau dieses A-Klassen-Spiel den Hauptplatz am Windfeld arg in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der für Sonntag vorhergesagten Regenfälle wird das vorletzte Heimspiel des Jahres deshalb wohl auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage stattfinden. „Wir müssen den Kunstrasen annehmen, aber die meisten Spieler wollen auch lieber dort spielen“, berichtet Grünwald.

Noch unklar ist, wer bei den Miesbachern in der Innenverteidigung auflaufen wird. Ein Kandidat ist Probst, aber auch Drilon Shukaj hat seine Sache zuletzt gegen Saaldorf gut gemacht, würde dann aber im Offensivspiel fehlen. „Mit den Rückkehrern können wir auch von der Bank gut reagieren und haben jetzt mit Riccardo Pindado noch einen Spieler mit Durchschlagskraft in der Hinterhand.“

Die Miesbacher sehen sich gerüstet für das Duell gegen den Tabellennachbarn. Peterskirchen feierte zuletzt einen Sieg in Töging und liegt momentan zwei Plätze und drei Punkte hinter den fünftplatzierten Miesbachern. „Wir wollen daheim wieder nach vorne spielen und uns möglichst mit drei Punkten absetzen.“