SV Miesbach will gegen Sauerlach den Trend fortsetzen Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht

Miesbach - Der TSV Sauerlach ist in der Kreisliga 1 bislang alles andere als konkurrenzfähig. Null Punkte und 1:71 Tore stehen für die Kicker aus dem Münchner Süden nach neun absolvierten Spielen zu Buche. Entsprechend wäre am Samstag alles andere als ein klarer Heimsieg des SV Miesbach eine herbe Enttäuschung. Die Kreisstädter empfangen das Schlusslicht um 14 Uhr, sofern die Gäste denn antreten können. Das letzte Auswärtsspiel in Holzkirchen mussten die Sauerlacher, wie berichtet, wegen Spielermangels absagen. „Natürlich ist das Spiel eine Pflichtaufgabe, aber wir wollen die Partie seriös angehen. Die Jungs sind heiß und wollen Tore schießen. Wir werden 90 Minuten Gas geben“, verspricht SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Bei den Miesbachern stehen Florian Voit und Christian Altenburg wieder zur Verfügung. Florian Stoib ist angeschlagen, wird aber wohl auflaufen können. Ridvan Ulu kam bereits am Freitagabend in der A-Jugend zum Einsatz und wird wohl erst einmal auf der Bank platznehmen. „Das Spiel wird sich vermutlich wieder in einer Hälfte abspielen. Unsere Aufgabe ist es, uns über den Flügel durch zu kombinieren“, erklärt Grünwald. Auf dem Flügel werden wohl Tobias Veit und Fernando Pindado für die Flankenläufe zuständig sein.