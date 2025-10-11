SV Miesbach will gegen Aschau Heimschwäche beenden

SV Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald muss seine Startelf umbauen, da mehrere Stammspieler gegen den Aufsteiger Aschau am Samstag ausfallen.

Miesbach – Zwei Bezirksliga-Teams, die sich aktuell im Aufwind befinden, treffen am Samstag um 14 Uhr in Miesbach aufeinander. Der SV Miesbach feierte vergangenes Wochenende einen 3:2-Sieg beim SV Waldperlach und kassierte in den jüngsten sechs Spielen nur eine Niederlage – im Heimspiel gegen Bruckmühl. Auch Aufsteiger SV Aschau am Inn scheint in der Bezirksliga Ost angekommen zu sein. Zuletzt setzte sich Aschau gegen Töging durch (2:1), holte in Zorneding einen Punkt (0:0) und ist neben dem SV Miesbach die einzige Mannschaft, die Spitzenreiter TSV Forstinning in dieser Spielzeit einen Zähler abtrotzen konnte (1:1).

Im Klassement liegen die Kreisstädter vier Punkte vor den Gästen und haben damit die Chance, sich mit drei Punkten von der Abstiegszone abzusetzen. Wäre da nicht die eklatante Heimschwäche. Mit vier Punkten aus sechs Spielen in Miesbach liegt der SV auf dem vorletzten Platz der Heimtabelle, dem stehen 13 Zähler aus sechs Partien auf des Gegners Platz entgegen. „Eigentlich gibt es dafür keinen Grund, vielleicht tun wir uns einfach schwerer, wenn der Gegner defensiver spielt“, vermutet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir sind dennoch guten Mutes und wollen an das Spiel in Waldperlach anknüpfen. Ich erwarte absoluten Willen, eine hundertprozentige Einstellung, und dass wir auch zu Hause auf den Platz kriegen, was wir auswärts zeigen.“

Seine Startelf wird der SV-Trainer gegen Aschau erneut umstellen müssen, nachdem sich Noah Gumberger und Michael Probst krankgemeldet haben. Gumberger war in Waldtrudering aus der Defensive ins Mittelfeld vorgerückt. Für seine Position kommen Benjamin Kram und der wieder genesene Riccardo Pindado infrage. Fehlen wird weiterhin der gesperrte Robert Mündl. Auf die Dienste von Sean Erten werden die Miesbacher ebenfalls erst einmal länger verzichten müssen. Ihn plagen seit längerer Zeit Probleme mit der Bandscheibe, die nun behandelt werden müssen. Umso wichtiger sind für den SV aktuell die Neuzugänge wie Drilon Shukaj, Benedikt Gerr und Florian Haas, die sich allesamt bereits in der Stammelf festgespielt haben.

„Die Intensität im Training war hoch, wir wollen gegen Aschau unbedingt den zweiten Heimsieg“, sagt Grünwald. „Mit einem Dreier könnten wir den Auswärtssieg in Waldperlach vergolden und nach hinten mehr Abstand reinkriegen.“ Allerdings wird das Spiel gegen den Aufsteiger kein Selbstläufer. „Sie sind sehr souverän aufgestiegen und haben knapp 80 Tore geschossen. Außerdem sind sie in den vergangenen Wochen im Aufwärtstrend, da kommt einiges an Qualität auf uns zu.“ Dennoch sind die Hausherren leicht favorisiert – sofern es ihnen endlich gelingt, das Auswärtsgesicht auch zu Hause zu zeigen.