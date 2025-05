SV Miesbach will Dornacher Aufstieg crashen

In Dornach ist der Sekt kaltgestellt, die Meister-Shirts sind gedruckt. Am Samstag können die SV-Kicker mit einem Heimsieg über den SV Miesbach den Aufstieg in die Landesliga aus eigener Kraft klarmachen. Doch die Miesbacher haben nicht vor, die Punkte kampflos abzuliefern. „Sie haben die Meisterfeier sicher vorbereitet, aber wir fahren nicht hin, um zu gratulieren. Wir schenken auch in den letzten zwei Spielen nichts ab und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen“, erklärt Trainer Hans-Werner Grünwald. Los geht es um 13 Uhr.

Personell hat sich die Situation im Lager der Miesbacher etwas entspannt. Sean Erten konnte voll trainieren und hat auch in der zweiten Mannschaft bereits wieder etwas Spielpraxis gesammelt. Auch Dominik Schumacher steht nach seiner Bänderverletzung wieder zur Verfügung. „Es kommen zwei Spieler zurück, das belebt unsere Offensive wieder. Wir müssen im Strafraum wieder die Ruhe bewahren“, sagt Grünwald. Erten wird in Dornach wohl in der Spitze beginnen, an der Seite von Maximilian Wiedmann, und möglicherweise wird auch Schumacher in der Startelf stehen.

Ansonsten steht den Kreis㈠städtern, für die es in den letzten beiden Begegnungen nur noch um die Platzierung in der Abschlusstabelle geht, der gleiche Kader wie gegen Moosinning zur Verfügung. Weiterhin ausfallen wird Top-Torjäger Josef Sontheim, der mit Problemen am Sprunggelenk bei Mitspieler und Physio Wiedmann in Behandlung ist. „Das letzte Spiel möchte er gerne noch machen, aber aktuell hat es noch keinen Sinn, weil er noch Schmerzen hat“, berichtet Grünwald.