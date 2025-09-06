SV Miesbach will den Heimfluch beenden

Der SV Miesbach will an diesem Samstag zu Hause unbedingt gegen den TSV Zorneding gewinnen. Der letzte Heimsieg der Kreisstädter ist genau fünf Monate her.

Miesbach –Selbstvertrauen getankt hat der SV Miesbach am vergangenen Wochenende. Nach drei Niederlagen in Serie gelang es den Kreisstädtern als erstem Team, dem Spitzenreiter VfB Forstinning beim 1:1 einen Zähler abzuknöpfen. An diesem Samstag um 14 Uhr wartet nun das Heimspiel gegen den TSV Zorneding.

Hartes Stück Arbeit wartet auf SV

„Im Grunde ist es mir egal, ob wir unsere Punkte zu Hause oder auswärts holen, aber langsam wäre es wieder Zeit für einen Heimsieg“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Fünf Monate ist es her, dass die Kreisstädter am heimischen Gelände den Rasen als Gewinner verließen: am 5. April dieses Jahres beim 3:0 gegen den FC Töging. In der aktuellen Spielzeit setzte es daheim bislang drei Niederlagen. Das soll sich nun ändern.

Dafür gilt es, an den Auftritt in Forstinning anzuknüpfen und läuferisch und kämpferisch alles abzurufen. „Dann kommt das Spielerische von alleine wieder. Außerdem müssen wir unsere Chancen endlich wieder nutzen, um den Bock umzustoßen“, fordert Grünwald. Personell sieht es gut aus im Lager der Miesbacher, die verletzten Spieler sind wieder zurück. Einzig Keeper Michael Wiesböck steht wegen einer Hochzeit nicht zur Verfügung. Für ihn rückt aus der zweiten Mannschaft Nils Janßen zwischen die Pfosten.

Um endlich wieder daheim jubeln zu können, müssen die Kreisstädter aber ein hartes Stück Arbeit leisten, denn am vergangenen Wochenende tankte nicht nur der SV Selbstvertrauen. Der TSV Zorneding siegte gegen den FC Töging mit 2:0. Wie die Miesbacher ist auch Zorneding zur Saison 2024/25 in die Bezirksliga aufgestiegen.

Miesbacher Torjäger sind gefordert

Die beiden Duelle in der vergangenen Spielzeit waren hart umkämpft. Die Miesbacher siegten zu Hause glücklich, in der Fremde trennte man sich mit einem Remis. „Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein“, sagt der SV-Trainer. „Mit einem Sieg könnten wir Zorneding in der Tabelle überholen und uns wieder Richtung Mittelfeld orientieren. Bei einer Niederlage würden uns harte Wochen bevorstehen.“

Wie wichtig Rückkehrer Drilon Shukaj für das Team ist, stellte er in Forstinning unter Beweis, als er das 0:1 markierte. Er wird auch am Samstag in der Startelf stehen. Wie offensiv Grünwald seine Mannschaft ausrichtet, ließ er offen. Mit Sean Erten, der zuletzt in der Pause von der Bank kam, hätte der Trainer einen weiteren Trumpf für die Offensive in der Hinterhand.

„Zorneding ist eine spielstarke Mannschaft mit guten Einzelspielern. Das ist ein kompaktes Team.“ Mit Maximilian Hotz (fünf Treffer) haben die Gäste auch einen Torjäger im Aufgebot. Auf der anderen Seite sind die Miesbacher Torjäger gefordert, wieder effizienter aufzutreten, um den Heimfluch zu beenden. Aktuell ist der SV das einzige Team der Bezirksliga, das daheim noch nicht gepunktet hat.