SV Miesbach wartet noch auf erstes Tor der Saison

Den Gegner verunsichern: Der SV Miesbach um Marinus Veit (l.) will nach der Niederlage in Ampfing gegen Walpertskirchen länger die Null halten. – Foto: Christian Butzhammer

Der SV Miesbach ist nach zwei Spieltagen noch ohne Punktgewinn und ohne eigenen Treffer. An diesem Sonntag um 15 Uhr gastiert das Team beim TSV Walpertskirchen.

Die Hausherren sind neu in der Ost-Gruppe. In der vergangenen Spielzeit landeten sie in der Bezirksliga Nord als Herbstmeister in der Abschlusstabelle auf Rang fünf, punktgleich mit dem Dritten. Für die Miesbacher ist das Team kein Unbekannter. In der Wintervorbereitung stand man sich auf Kunstrasen gegenüber, die Miesbacher mussten sich knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Der SV Miesbach steht nach zwei Spieltagen in der Bezirksliga Ost noch ohne Punktgewinn da. Allerdings hatten es die ersten beiden Partien gegen den FC Töging (0:2) und den TSV Ampfing (0:1) auch in sich. Beide Teams gehören zu den Top-Mannschaften der Spielklasse. Die Aufgaben für die Kreisstädter werden aber keineswegs leichter: An diesem Sonntag um 15 Uhr sind die SV-Kicker beim TSV Walpertskirchen zu Gast.

SV-Coach Hans-Werner Grünwald hat den Gegner beim Heimspiel gegen den TSV Ampfing (1:1) beobachtet. „Dort ist rund um den Platz richtig was los. Sie haben eine eingespielte Mannschaft mit einigen erfahrenen Spielern und haben sich im Sommer auch nochmal verstärkt“, berichtet Grünwald.

Bei den Miesbachern hat sich personell im Vergleich zur knappen Niederlage in Ampfing nichts verändert. Neben den Langzeitverletzten fallen weiterhin Jakob Hinterseher (Urlaub) und Florian Haas (Schienbeinkopf) aus. Florian Haas darf in etwa zwei Wochen das Training wieder aufnehmen. Wieder in der Startelf stehen wird Jonas Matschiner, der dem Team in Ampfing nach seiner Rückkehr auf die Sechs mehr Stabilität gab. „Im Training sind alle fleißig dabei. Wir haben erst zwei Spiele gespielt und es ist noch alles eng beieinander“, sagt der Trainer. „Wir sind guten Mutes, aber man muss auch etwas Geduld haben. Das geht nicht alles von heute auf morgen.“

Das große Manko war bislang die Offensive: Die Kreisstädter warten noch auf den ersten eigenen Treffer der Saison. „Wir haben im Training daran gearbeitet, wollen mutig in die Eins-gegen-eins-Situationen gehen und die Abschlüsse suchen. Es ist wichtig, dass die Spieler auf der Sechs und der Acht nachrücken und den Rückraum besetzen.“

Ein Punktgewinn im Münchner Osten wäre wichtig für das Selbstvertrauen der SV-Kicker. Bei einem Sieg könnte man sogar an den Hausherren vorbeiziehen, die sich gegen Ampfing (1:1) und in Dorfen (0:0) jeweils mit einem Remis begnügen mussten.

Grünwald erwartet einen offensiv ausgerichteten Gegner: „Sie schieben hoch drauf, das ist eine aggressive und richtig gute Truppe. Das frühe Gegentor in Ampfing war nicht gerade förderlich. Je länger wir das 0:0 halten, desto unsicherer wird der Gegner.“ Dann wollen die Miesbacher zur Stelle sein und sich mit einem eigenen Treffer und einem Punktgewinn für die Mühen der Vorbereitung belohnen. Das würde auch den Köpfen der Spieler guttun.