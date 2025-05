SV Miesbach vertagt Dornacher Meisterfeier

Der SV Miesbach holt beim SV Dornach ein torloses Remis und vertagt die Meisterfeier der Gastgeber in der Bezirksliga Ost.

Der SV Miesbach hat sich in der Bezirksliga Ost am Samstag als Party-Crasher präsentiert. Tabellenführer SV Dornach hätte mit einem Heimsieg aus eigener Kraft den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen können. Doch die Miesbacher lieferten eine starke Partie, trotzten dem Favoriten ein torloses Remis ab und zeigten damit, dass sie die Saison noch längst nicht austrudeln lassen. Aus der Aufstiegsfeier wurde in Dornach so eine Abschlussfeier. „Dornach hat sich als guter Gastgeber präsentiert, so haben wir auch von den 150 Liter Freibier profitiert“, sagte SV-Trainer Hans Werner Grünwald.

Die Miesbacher waren ersatzgeschwächt angereist, vier Spieler aus der zweiten Mannschaft standen im Kader, A-Jugend-Kicker Jonathan Hruschka gab gar sein Startelf-Debüt auf der rechten Außenbahn. Er bildete mit Maximilian Wiedmann, Fernando Pindado und Sturmspitze Sean Erten die Offensiv-Formation.

„Dornach ist nicht wie erwartet angerannt und hat keinen großen Druck aufgebaut. Sie waren leicht feldüberlegen, aber es war nicht so, dass das Tor in der Luft gelegen wäre“, bilanziert Grünwald. Dies lag auch an der starken Defensive der Gäste. Die Viererkette verhinderte im Verbund mit den beiden Sechsern schon früh gefährliche Aktionen. Viel mehr als eine ernsthafte Torchance, bei der Dornach von der halbrechten Seite den Kasten verfehlte, kam im ersten Durchgang nicht vom Spitzenreiter. Bis zur Pause hatten die Miesbacher fast die besseren Chancen. Erten verzog nach einem Doppelpass mit Wiedmann, dann zögerte er in aussichtsreicher Position nach einem sehenswerten Spielzug einen Tick zu lange und wurde am Abschluss gehindert. Wenig verwunderlich gingen die Teams ohne Treffer in die Kabinen. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, wir waren gut im Spiel und hatten von Dornach eigentlich mehr erwartet“, sagt Grünwald.

Nach Wiederanpfiff wurden die Gastgeber etwas druckvoller. Wirkliche Chancen konnten sie sich aber nicht erarbeiten. Erst in der Schlussphase musste Miesbachs Keeper Michael Wiesböck mit einer starken Parade den Gegentreffer verhindern, dann vergaben die Heimischen bei einer guten Gelegenheit am langen Pfosten, sodass es beim torlosen Remis blieb. „Wir haben das top wegverteidigt und auf Konter gesetzt. Das Unentschieden ist insgesamt verdient. Wir haben uns auf die Defensive konzentriert, und die Jungs haben das super gemacht. Zu keinem Zeitpunkt war der Druck von Dornach so groß, dass das Tor hätte fallen müssen“, resümierte Grünwald.

Thomas Spiesl