SV Miesbach verliert nach Führung seinen Torhüter und das Spiel – Feldspieler hütet das Tor

Umjubelter Start ins Heimspiel: Ricardo Pindado hat gerade zum 2:0 für den SV Miesbach getroffen. – Foto: Christian Scholle

Die Miesbacher waren nah an der Sensation gegen den Spitzenreiter. Doch nach einer Torhüter-Verletzung drehte Forstinning das Spiel noch.

„Die Mannschaft hat die Vorgaben top umgesetzt“, lobt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir haben Forstinning das Spiel überlassen und auf Konter gesetzt.“ Die Miesbacher Taktik ging zu Beginn der Partie voll auf, und die Heimischen erwischten den Spitzenreiter zweimal auf dem falschen Fuß. Florian Haas brachte den SV früh mit 1:0 in Führung und leitete dann auch den zweiten Treffer ein. Die Flanke von Haas versenkte dann Riccardo Pindado zum 2:0 in den Maschen.

Nah dran an einem Punktgewinn war der SV Miesbach beim Spiel gegen den Liga-Primus aus Forstinning . Die Kreisstädter führten trotz einiger Ausfälle zwischenzeitlich sogar mit 2:0. Am Ende siegten aber die Gäste mit 3:2 und nahmen so alle drei Zähler mit nach Hause.

Miesbach-Torhüter Wiesböck scheidet mit Kopfverletzung aus

Allerdings kam Forstinning postwendend zum Anschlusstreffer und rannte weiter an. SV-Keeper Michael Wiesböck konnte die Führung nach einer halben Stunde noch festhalten. Beim nächsten Angriff der Gäste musste er sich dann aber doch geschlagen geben, als das Leder zum 2:2 in den Maschen einschlug.

Die Miesbacher blieben im zweiten Durchgang ihrer Kontertaktik treu, mussten aber bereits nach sechs Minuten wechseln. Torhüter Wiesböck musste nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung vom Kunstrasen. Für ihn kam Niklas Kottmair in die Partie, und da kein Ersatz-Keeper zur Verfügung stand, stellte sich für die letzten 40 Minuten Benedikt Gerr zwischen die Pfosten. „Er hat richtig gut gehalten“, berichtet Grünwald.

Grünwald zufrieden mit der Leistung des SV Miesbach

Allerdings musste auch der Interims-Keeper nach einer guten Stunde hinter sich greifen, als der Ball vom Innenpfosten in die Maschen prallte. Nun standen die Gäste etwas tiefer, und die Kreisstädter kamen zu etlichen hochkarätigen Möglichkeiten auf den Ausgleich. Doch Pindado scheiterte bei einem Alleingang am Torwart der Gäste, dann jagte Fabian Bauer einen Abpraller über den Kasten. Michael Probst und der eingewechselte Gian Luca Morena hatten ebenfalls noch Möglichkeiten auf den Ausgleich, doch auch sie scheiterten im Abschluss.

So nahmen die Gäste drei glückliche Punkte mit nach Hause. Mann des Tages war auf Seiten von Forstinning der dreifache Torschütze Leo Gabelunke. „Forstinning ist spielerisch eine Top-Mannschaft, aber wir haben das gut gemacht“, findet Grünwald. „Die Niederlage ist dennoch bitter, denn einen Punkt hätten wir uns verdient gehabt.“