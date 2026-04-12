SV Miesbach verliert in Dorfen deutlich – Trainer kritisiert sein Team

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - FC Töging – Foto: Christian Scholle

Der SV Miesbach kassiert beim TSV Dorfen eine 1:4-Niederlage. Trainer Hans-Werner Grünwald ärgert sich über die zweite Halbzeit seines Teams.

Eine klare Niederlage kassierte der SV Miesbach in der Bezirksliga Ost beim Tabellenvierten. Wie schon das Hinspiel endete auch das zweite Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Dorfen und den Kreisstädtern mit einem 4:1 für die Gastgeber. Anders als im Herbst setzte sich am Samstag allerdings der TSV Dorfen durch.

„Dorfen wollte den Sieg mehr, hat das mit Laufbereitschaft und in den Zweikämpfen gezeigt und vorne seine Chancen veredelt“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Vor allem vom Auftreten seines Teams nach dem Seitenwechsel war er enttäuscht. „Die erste Halbzeit war noch okay, die zweite war nicht bezirksligatauglich“, ärgert sich Grünwald. „Wenn wir so spielen, müssen wir froh sein, dass wir schon ein Polster nach hinten haben, weil wir dann nicht mehr viele Punkte holen werden.“

Im ersten Abschnitt bekamen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Die Hausherren gingen früh durch einen Flachschuss ins lange Eck in Führung. Kurz darauf steckte Maximilian Wiedmann durch, und Josef Sontheim vollendete seinen Alleingang zum 1:1. Jeweils eine gute Chance gab es auf beiden Seiten, für die Miesbacher verfehlte Drilon Shukaj das Tor knapp.

Nach der Pause kippte das Spiel jedoch schnell. Ein Dorfener setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, spielte den Ball scharf in die Box, wo der Pass sicher zum 2:1 verwandelt wurde. Beim nächsten Angriff der Hausherren fiel das 3:1. Ein Linksschuss aus 16 Metern schlug im langen Eck ein. Wenig später rettete der Pfosten die Gäste vor einem noch höheren Rückstand. „In dieser Phase sind wir nur geschwommen und haben kein Land gesehen.“

Sontheim hätte das Spiel bei einem Alleingang 20 Minuten vor dem Ende noch einmal spannend machen können, doch ein Feldspieler der Heimischen rettete auf der Linie. Dann traf Noah Gumberger freistehend den Ball nicht richtig.

Den Deckel drauf machte Dorfen mit dem Tor zum 4:1, als sie eine Eins-gegen-eins-Situation verwerteten. Fabian Bauer setzte noch einen Freistoß für den SV über die Mauer an den Pfosten, doch die Partie war da längst entschieden.

„Dorfen war sicherlich ein starker Gegner, aber wir haben uns in den Zweikämpfen auch deutlich zu wenig gewehrt“, sagt der SV-Coach. Trotz der Niederlage ist der Vorsprung der Kreisstädter auf die Relegationsplätze immer noch komfortabel.