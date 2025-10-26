SV Miesbach verbessert Heimbilanz mit Sieg gegen Saaldorf

Mit dem 2:0-Erfolg gegen den SV Saaldorf erreicht der SV Miesbach nach der Hinrunde das angestrebte Punkte-Soll von 23 Zählern.

Miesbach – Der SV Miesbach hat seine Heimbilanz mit einem 2:0-Erfolg gegen den SV Saaldorf weiter aufgebessert und die Vorrunde in der Bezirksliga Ost mit 23 Punkten abgeschlossen. „Damit können wir zufrieden sein, wir sind punktetechnisch im Soll“, sagte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald nach der 15. und letzten Partie der Hinrunde.

Bei stürmischem und nasskaltem Wetter bekamen die wenigen Zuschauer von Beginn an ein taktisch geprägtes Duell zu sehen. In der ersten Halbzeit zeigten die Gäste die bessere Spielanlage, doch die Begegnung war auf beiden Seiten sehr chancenarm. Nach 23 Minuten zeigte SV-Keeper Michael Wiesböck bei einem Kopfball der Gäste eine Glanzparade und verhinderte einen Rückstand seines Teams. Bis auf eine weitere Halbchance für Saaldorf und einen Abschluss von Maximilian Wiedmann, der das Ziel verfehlte, passierte im ersten Durchgang nichts.

„In der Halbzeit habe ich noch gesagt: Wer das erste Tor macht, wird das Spiel ziehen“, berichtete Grünwald. Und er sollte Recht behalten. Die Miesbacher fanden im zweiten Durchgang etwas besser in die Partie. Nach einer Stunde hatte Florian Haas die Führung auf dem Fuß. Bei seinem Abschluss aus 16 Metern parierte aber der Saaldorfer Keeper stark. Dann legte Haas quer auf Riccardo Pindado, und der Youngster vollstreckte aus elf Metern mit einem Flachschuss ins lange Eck.

Saaldorf drückte nun, doch die SV-Defensive stand sicher. In der Innenverteidigung spielte inzwischen Drilon Shukaj. Da der angeschlagene Felix Scherer in der Pause vom Feld musste, beorderte Grünwald den Offensivmann zurück ins Zentrum. Dort hatte er mit Marinus Veit jederzeit die Kopfballhoheit. Dennoch wurde es zehn Minuten vor dem Ende nochmal eng. Den Hausherren rutschte ein Ball durch, doch Wiesböck parierte im Eins-gegen-Eins erneut stark und hielt die Führung fest. Den Deckel drauf machte in der Nachspielzeit Josef Sontheim. Wiedmann hatte für den eingewechselten Benjamin Kram vorgelegt, dieser traf den Pfosten und Sontheim verwertete den Abpraller zum 2:0-Endstand.

„Bei Einsatz und Laufbereitschaft hat bei uns alles gepasst“, resümierte Grünwald. „Beiden Teams hat vorne etwas die Durchschlagskraft gefehlt. Keiner wollte den ersten Fehler machen.“ Über 90 Minuten gesehen gehe der Miesbacher Heimsieg aber in Ordnung. „Es ist nicht wirklich ein Tor in der Luft gelegen und bei einem Unentschieden hätte sich auch niemand beschweren können. Aber wir hatten das Momentum auf unserer Seite.“