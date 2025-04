SV Miesbach unterliegt neuem Spitzenreiter TSV Dorfen

Mit der Führung im Rücken gingen die Miesbacher in den zweiten Durchgang, die Gäste wurden immer druckvoller. „Dorfen hat vor Selbstvertrauen nur so gestrotzt. Sie haben nach der Pause weitergemacht und sogar eher noch mehr aufs Gas gedrückt“, berichtete Grünwald. So fiel nach einer Stunde der Ausgleich. Nach einer sehenswerten Kombination nagelte TSV-Torjäger Alois Eberle das Leder unter die Latte. Kurz zuvor hatte Wiesböck bei einem Fernschuss noch eine Glanzparade gezeigt.

„Nach dem 1:1 wollten beide Mannschaften den Sieg, aber Dorfen hatte die bessere Spielanlage“, sagte Grünwald. Die Miesbacher versuchten es mit langen Bällen, die Dorfener kombinierten. Der Siegtreffer für die Gäste fiel in der Schlussphase sechs Minuten vor dem Abpfiff. Nach einem Abstimmungsfehler in der SV-Defensive war Wiesböck ohne Abwehrchance.

Die Miesbacher rannten nun noch einmal an und kamen noch zu zwei Ecken und einem Freistoß, wirklich gefährlich wurde es aber aus dem Getümmel in der Box nicht mehr, sodass die Gäste die Punkte mit nach Hause nahmen. „Insgesamt war der Sieg für Dorfen aufgrund der Spielanlage und der Mehrzahl an Chancen verdient. Wir haben kämpferisch alles gegeben, trotz der Ausfälle. Und man muss schon sagen, dass Dorfen zu Recht dort oben steht“, resümierte Grünwald. Die SV-Kicker werden die Niederlage verschmerzen können, sie können ohne Druck in die letzten vier Spiele der Saison gehen.