SV Miesbach tritt mit voller Kapelle für den Heimsieg an FUSSBALL BEZIRKSLIGA von Thomas Spiesl · 04.04.2026, 08:11 Uhr · 0 Leser

SV Miesbach - TSV Ebersberg – Foto: Christian Scholle

Der SV Miesbach empfängt am Samstag den FC Töging. Diesmal soll es mit dem Heimsieg klappen.

Eine ungeplante Pause hatte der SV Miesbach zuletzt aufgrund der kurzfristigen Absage des Auswärtsspiels beim SV Zorneding aufgrund des Wintereinbruchs. „Da der Schnee erst in der Nacht auf Sonntag gefallen ist, war das zu kurzfristig, um noch ein Freundschaftsspiel auszumachen“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Die Pause tat dem einen oder anderen angeschlagenen Spieler im Miesbacher Lager aber gut. So können die Kreisstädter mit voller Kapelle ins Heimspiel gegen den SV Töging gehen. Anpfiff ist am Karsamstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage. „An den sind wir gewöhnt. Wir gehen erst kommende Woche das erste Mal auf den Rasen“, sagt Grünwald. „Daher ist das für uns sicher kein Nachteil.“

Personell hat er endlich wieder die Qual der Wahl. Einzig hinter Fabian Bauer, der immer noch erkältet ist, steht ein Fragezeichen. Vor allem die Offensive ist wieder breiter aufgestellt. Josef Sontheim, Drilon Shukaj und Sean Erten stehen wieder zur Verfügung. „Da gibt es noch etwas Trainingsrückstand, aber wir haben wieder mehr Optionen und sind damit schwerer auszurechnen“, stellt Grünwald fest. „Entscheidend werden die Eins-gegen-eins-Duelle in der Offensive sein. Da kommen uns technische Stärken und Erfahrung zugute.“ In der Defensive kann er wieder auf Felix Scherer und Tobias Veit setzen. Beide Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag waren gut besucht, und die SV-Kicker sind heiß auf den ersten Heimsieg des Jahres. Die beiden ersten Duelle vor heimischer Kulisse verlor man jeweils knapp mit 2:3 gegen Ampfing und Forstinning. „Gegen Töging wird das sicher eine andere Partie als gegen Forstinning, das gefühlt 70 Prozent Ballbesitz hatte“, erläutert Grünwald. „Wir werden gegen Töging wieder mehr fürs Spiel tun müssen.“