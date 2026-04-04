SV Miesbach tritt mit voller Kapelle für den Heimsieg an

Der SV Miesbach empfängt am Samstag den FC Töging. Diesmal soll es mit dem Heimsieg klappen.
Eine ungeplante Pause hatte der SV Miesbach zuletzt aufgrund der kurzfristigen Absage des Auswärtsspiels beim SV Zorneding aufgrund des Wintereinbruchs. „Da der Schnee erst in der Nacht auf Sonntag gefallen ist, war das zu kurzfristig, um noch ein Freundschaftsspiel auszumachen“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Die Pause tat dem einen oder anderen angeschlagenen Spieler im Miesbacher Lager aber gut. So können die Kreisstädter mit voller Kapelle ins Heimspiel gegen den SV Töging gehen.
Anpfiff ist am Karsamstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage. „An den sind wir gewöhnt. Wir gehen erst kommende Woche das erste Mal auf den Rasen“, sagt Grünwald. „Daher ist das für uns sicher kein Nachteil.“
Personell hat er endlich wieder die Qual der Wahl. Einzig hinter Fabian Bauer, der immer noch erkältet ist, steht ein Fragezeichen. Vor allem die Offensive ist wieder breiter aufgestellt. Josef Sontheim, Drilon Shukaj und Sean Erten stehen wieder zur Verfügung. „Da gibt es noch etwas Trainingsrückstand, aber wir haben wieder mehr Optionen und sind damit schwerer auszurechnen“, stellt Grünwald fest. „Entscheidend werden die Eins-gegen-eins-Duelle in der Offensive sein. Da kommen uns technische Stärken und Erfahrung zugute.“
In der Defensive kann er wieder auf Felix Scherer und Tobias Veit setzen. Beide Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag waren gut besucht, und die SV-Kicker sind heiß auf den ersten Heimsieg des Jahres. Die beiden ersten Duelle vor heimischer Kulisse verlor man jeweils knapp mit 2:3 gegen Ampfing und Forstinning. „Gegen Töging wird das sicher eine andere Partie als gegen Forstinning, das gefühlt 70 Prozent Ballbesitz hatte“, erläutert Grünwald. „Wir werden gegen Töging wieder mehr fürs Spiel tun müssen.“
Das Hinspiel in Töging haben die Miesbacher klar mit 3:0 gewonnen. Was sie am Samstag genau erwartet, ist aber nicht wirklich absehbar. „Töging hatte in der Winterpause erneut einen Umbruch. Die Qualität im Kader ist bei ihnen auf jeden Fall da, und sie spielen gegen den Abstieg. Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen“, verspricht Grünwald.
Prominentester Spieler bei den Tögingern ist sicherlich Romuald Lacazette, der vor der Saison vom TSV 1860 München zum FC gekommen war. Aktuell belegen die Gäste den ersten Relegationsplatz in Richtung Kreisliga mit zwei Zählern Rückstand zum rettenden Ufer. Die Miesbacher stellen sich also auf einen kampfstarken Gegner ein. Das Ziel ist laut Grünwald dennoch klar: „Wir wollen drei Punkte und den ersten Heimsieg des Jahres einfahren.“