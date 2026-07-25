SV Miesbach startet mit vielen Ausfällen – Top-Torschützen fehlen zum Auftakt

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - SV Bruckmühl – Foto: Christian Scholle

Der SV Miesbach empfängt am Samstag um 14 Uhr den FC Töging zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Ost. Trainer Hans-Werner Grünwald muss auf ein halbes Dutzend Spieler verzichten.

Mit einer deutlich verjüngten Mannschaft startet der SV Miesbach an diesem Samstag um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Töging in die neue Spielzeit der Bezirksliga Ost. Die Vorbereitung war gelungen, allerdings fehlt zum Saisonauftakt gleich ein halbes Dutzend Spieler. Dennoch sind die Kreisstädter optimistisch, dass sie mit einem Sieg starten und am Ende den angestrebten einstelligen Tabellenplatz erreichen können.

Nach einer starken Vorrunde warfen zahlreiche Verletzungen die Miesbacher in der Rückrunde zurück. Der SV konnte kaum noch punkten und rutschte in der Tabelle ab. Kurzzeitig musste man noch um den Klassenerhalt zittern, der aber am Ende geschafft wurde. Die Saison schlossen die Kreisstädter auf Rang neun ab. „Wir haben eine starke Vorrunde gespielt und sind dann in der Rückrunde in Schwierigkeiten gekommen“, resümiert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Am Ende steht der einstellige Tabellenplatz, den wir wollten. Aber an der Vorrunde hat man gesehen, dass eigentlich mehr möglich gewesen wäre.“

Mit Hans-Werner Grünwald steht weiterhin ein sehr erfahrener Mann an der Seitenlinie, der nicht nur den Verein und das Umfeld kennt, sondern auch weiß, wie man junge Spieler in das Team integriert. Das wird in der neuen Spielzeit der Schlüssel zum Erfolg sein.

Mit Drilon Shukaj, Sean Erten, Niklas Kottmair, Florian Stoib und Dominik Schumacher haben fünf Spieler den Verein verlassen oder die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Neu im Kader stehen Jakob Hinterseher vom SC Wörnsmühl, Sebastian Ebeling vom TSV Sauerlach und Keeper Maximilian Kroha, der vom TuS Holzkirchen kam.

Allerdings haben die Kreisstädtern zum Start mit Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann zwei Langzeitverletzte. Zudem fehlen Florian Haas und Jonas Matschiner verletzungsbedingt noch etwa vier bis sechs Wochen. „Der Kader ist grundsätzlich in Ordnung, aber wir haben jetzt schon viele Ausfälle und sind gerade in der Offensive dünn besetzt“, sagt Grünwald. „Viel sollte also nicht mehr passieren. Das Problem ist, dass uns momentan die Torschützen von 90 Prozent unserer Tore der vergangenen Saison wegfallen.“

Der Trainer hat deshalb aus der zweiten Mannschaft Gian-Luca Morena, der sich allerdings ebenfalls verletzt hat, und Johannes Schwarzenbach hochgezogen. Mit Tamino Paca von der DJK Fasengarten haben die Kreisstädter zudem einen neuen Außenbahnspieler hinzugewonnen. „Natürlich fehlt uns die individuelle Klasse eines Josef Sontheim, eines Drilon Shukaj und eines Sean Erten. Das müssen wir jetzt über das Kollektiv auffangen. Wir haben einen jungen Kader, der auch Fehler machen wird. Aber die Stimmung ist top, und alle freuen sich auf die Saison.“

Marinus Veit hält das Team in der Defensive zusammen. Im Zentrum soll zukünftig Fabian Bauer mehr Verantwortung übernehmen. Zudem hofft man in Miesbach langfristig auf die Rückkehr von Sontheim und Wiedmann, die dann die Ankerspieler in der Offensive wären.

„Die Basis ist gelegt“, sagt der SV-Coach. Die Ergebnisse waren, abgesehen von einer deutlichen Niederlage gegen die U19 des TSV 1860 Rosenheim, positiv. Vor allem das 5:0 bei der Generalprobe gegen die DJK Waldram lässt auf einen guten Start hoffen.

„Wir sind zufrieden, haben uns in die Spiele reingebissen und gegen Waldram auch nicht lockergelassen. Jeder konnte sich noch einmal Selbstvertrauen holen. Wir sind guter Dinge.“

Für die Miesbacher wird es in der neuen Saison darum gehen, defensiv sicher zu stehen, da man nicht mehr ausschließlich auf die Torgefahr der individuell starken Stürmer bauen kann. Die Spiele dürften deshalb weniger torreich werden. Mit viel Kampfgeist und Einsatz will der SV in der Bezirksliga auch im dritten Jahr erfolgreich bestehen.

„Unser Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Durch die Umgruppierungen von anderen Mannschaften und die 15er-Liga hat uns der BFV nicht gerade in die Karten gespielt“, sagt Grünwald. Mit einem Direktabsteiger und vier Releganten steckt ein Drittel der Teams in der Bezirksliga Ost ganz tief im Abstiegskampf. „Jammern hilft nichtst. Wir nehmen es, wie es kommt, und wollen mindestens Neunter werden.“

An diesem Samstag empfängt der SV Miesbach um 14 Uhr den FC Töging, der vergangene Saison um zwei Punkte und zwei Plätze hinter den Kreisstädtern gelandet war. Die Gäste haben sich in der Sommerpause mit Top-Torjäger Mike Opara verstärkt. Zudem spielte Romuald Lacazette lange beim TSV 1860 München und ist für seine Torgefahr bekannt. „Von den Einzelspielern her ist die Qualität bei Töging da. Aber die neuen Spieler muss man erst einmal integrieren“, sagt Grünwald. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe. Wir wollen mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten.“