SV Miesbach startet in die Saison-Vorbereitung

Der SV Miesbach begrüßt zur Saison 2025/26 fünf Neuzugänge. Die Miesbacher starten heute in die Saisonvorbereitung, das erste Testspiel steht am Wochenende an.

Miesbach – Die kurze Sommerpause geht für die Kicker des SV Miesbach am heutigen Dienstag zu Ende. Dann beginnt die Sommer-Vorbereitung auf die zweite Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte. In der vergangenen Spielzeit schafften die Kreisstädter den Klassenerhalt ohne größere Probleme. Für das zweite Jahr ist ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel.

SV Miesbach ist „optimal aufgestellt“

„Das zweite Jahr ist oft schwierig. Deshalb haben wir uns auch verstärkt und können jetzt optimal aufgestellt in die Vorbereitung gehen“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Fünf Neuzugänge kann der alte und neue Coach zum Trainingsauftakt am Windfeld begrüßen. Wie berichtet, wechselt Drilon Shukaj vom TuS Holzkirchen in die Kreisstadt. Ihn sieht Grünwald auf der offensiven Außenbahn. Der 26-Jährige stammt aus dem TuS-Nachwuchs und gehörte zu den Stammkräften der ersten Mannschaft.

Vom A-Klassisten SV Warngau wechselt Benedikt Gerr nach Miesbach, wo er ein Kandidat für die linke Außenbahn sein wird. Er bringt die Empfehlung von 20 Treffern aus 25 Einsätzen in der vergangenen Spielzeit mit zum SV Miesbach. Aus der Kreisklasse kommt der dritte Neuzugang. Benedikt Kottmair (22) spielte zuletzt beim SV Bad Tölz und ist ein Spezialist auf der Sechs oder der Acht. Von der SG Aying/Helfendorf wechselt Maroje Mitrovic nach Miesbach. Der Sohn von SV-Torwart-Trainer Zdravko Mitrovic wohnte zuletzt in München und spielte in Oberalting und Aying. Bis 2019 war er bereits in Miesbach aktiv. Er lebt nun wieder in der Kreisstadt und kam in der Saison 2024/25 bei der SG Aying/Helfendorf auf acht Einsätze in der Kreisliga.

Testspiele gegen Penzberg, Bad Heilbrunn und Lenggries

Der Fünfte im Bunde der Neuen ist Florian Haas, der vom Kreisklassisten DJK Darching nach Miesbach wechselt. Er ist auf der Acht oder der Zehn zu Hause und bietet den Kreisstädtern weitere Alternativen in der Offensive. Dafür wird Josef Pötzinger, der in München wohnt, vorerst nicht zur Verfügung stehen. Auch hinter der Rückkehr der verletzten Routiniers Felix Scherer und Dominic Baumann steht erstmal noch ein Fragezeichen. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag trainieren die Miesbacher in dieser Woche. Am Sonntag um 15 Uhr steigt dann zu Hause das erste Testspiel gegen die U23 des FC Deisenhofen.

Zudem testen die Miesbacher auswärts beim FC Penzberg (28. Juni, 14 Uhr), zu Hause gegen den SV Bad Heilbrunn (4. Juli, 19 Uhr), in Lenggries (12. Juli, 15 Uhr) und zum Abschluss gegen eine Nachwuchs-Mannschaft der SpVgg Unterhaching, wobei diese Partie noch nicht terminiert ist. Am letzten Juli-Wochenende (25. bis 27. Juli) steht dann das erste Punktspiel an.

Ob die SV-Kicker in der Süd- oder der Ost-Liga antreten, ist noch nicht bestätigt. „Wir gehen davon aus, dass wir wieder in der Bezirksliga Ost spielen, das sollte im Laufe dieser Woche bekanntgegeben werden.“