SV Miesbach spielt 30 Minuten in Unterzahl – und holt noch einen Punkt

SV Miesbach - TSV Ebersberg – Foto: Christian Scholle

Der SV Miesbach hat beim TuS Raubling trotz eines umstrittenen Platzverweises ein 2:2 erkämpft. Nach der Ampelkarte für Jonas Matschiner in der 58. Minute mussten die Kreisstädter ihre 2:1-Führung mit zehn Mann verteidigen.

Der SV Miesbach ist im Kellerduell beim TuS Raubling am Dienstagabend nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen. Immerhin ein Punkt – oder nur ein Punkt, lautete am Ende die Frage, denn nach einem diskutablen Platzverweis mussten die Kreisstädter die letzte halbe Stunde mit einem Mann weniger bestreiten.

„Der Punkt ist eigentlich zu wenig, aus den jüngsten beiden Spielen hätten wir sechs Punkte holen können“, sagt Trainer Hans-Werner Grünwald. „Aber er ist gut für das Selbstvertrauen, auch wenn wir am Ende über das Ergebnis in Raubling enttäuscht waren. Ich bin sicher, zu elft hätten wir das gerissen.“

Die entscheidende Szene ereignete sich nach einer knappen Stunde, als Jonas Matschiner beim Stand von 2:1 für die Kreisstädter die Ampelkarte sah. Schiedsrichter Benedict Oshowski zeigte Matschiner für ein harmloses Foul im Mittelfeld Gelb. Nach Protesten der Hausherren stellte er ihn mit der Ampelkarte vom Feld, denn der Abwehrspieler war bereits im ersten Durchgang nach einem taktischen Foul verwarnt worden. „Da hat sich der Schiedsrichter nicht mit Ruhm bekleckert. Das erste Foul war eine klare Gelbe, aber das zweite Foul war ein normaler Zweikampf im Mittelfeld“, analysiert Grünwald. „Da hätte man ihn auch einfach ermahnen können.“

Die Miesbacher hatten beim punktlosen Schlusslicht gut begonnen. Johannes Schwarzenbach gab den ersten Warnschuss ab, Ricardo Pindado traf nach fünf Minuten zum 1:0: Jakob Hinterseher schlug einen platzierten Diagonalball auf Benedikt Gerr, der scheiterte am Pfosten, und Pindado, über 90 Minuten der beste Mann auf dem Feld, staubte ab. Gespielt waren da gerade einmal fünf Minuten.

Nach einer Viertelstunde fiel der 1:1-Ausgleich, als die Miesbacher einmal unaufmerksam waren und zu spät herausrückten. Einen Schuss aus 18 Metern konnten die SV-Kicker nicht blocken, und Torwart Michael Wiesböck war chancenlos. Doch die Gäste legten kurz vor der Pause vor. Robert Mündl schickte Pindado steil, der überlupfte den Torwart der Heimischen zum 2:1.

Im zweiten Durchgang folgte der frühe Platzverweis, die Miesbacher stellten um auf ein 4-4-1, kassierten aber durch einen Abstauber nach einem Freistoß schnell den Ausgleich zum 2:2. Zu allem Überfluss musste Hinterseher nach einem Schlag auf das Knie früh ausgewechselt werden. „Danach haben wir nichts mehr zugelassen und hatten sogar zwei Konterchancen. Die wenigen Flanken von Raubling hat unser Keeper sicher heruntergefangen“, berichtet Grünwald.

Mit dem Auftritt seines Teams ist er, abgesehen vom Ergebnis, zufrieden. „Es war über 60 Minuten ein engagierter Auftritt, die Jungs haben vieles gut gemacht und hatten bis auf das 1:1 alles im Griff. Nach dem Platzverweis war Raubling im Aufwind, aber auch das haben wir gut wegverteidigt.“ Die Miesbacher wollen das Positive mitnehmen, denn am morgigen Freitag wartet bereits das Heimspiel gegen den SV Aschau am Inn.