SV Miesbach: Spiel verloren – Klassenerhalt geschafft

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - VfB Forstinning – Foto: Christian Scholle

Der SV Miesbach unterliegt zum Abschluss 2:3 in Saaldorf und feiert trotzdem. Denn den Abstieg konnte der das Team in der Bezirksliga Ost letztlich doch verhindern.

Ausschlaggebend dafür war der Heimsieg gegen den TSV Siegsdorf vor einer Woche. Die letzten kleinen Zweifel am Ligaverbleib der Miesbacher waren am letzten Spieltag auswärts beim SV Saaldorf aber bereits zur Pause ausgeräumt. Denn alle vier direkten Konkurrenten hätten gewinnen müssen, um den SV bei einer Niederlage noch in die Relegation zu zwingen. Die Kreisstädter verloren das letzte Match in Saaldorf zwar knapp mit 2:3, schlossen die Spielzeit aber am Ende auf Rang neun ab.

„Das Spiel war ein Spiegelbild der gesamten Rückrunde“, findet SV-Coach Hans-Werner Grünwald. „Das Bemühen war bei allen Spielern da, aber nach vorne fehlt uns ohne die Verletzten einfach die Durchschlagskraft.“

Die Miesbacher mussten in Saaldorf auf Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann, Florian Haas (alle verletzt) sowie Drilon Shukaj, der kürzlich Vater geworden war, verzichten. Dennoch konnten die Kreisstädter die Partie weitgehend ausgeglichen gestalten. Keeper Michael Wiesböck parierte anfangs den ersten Flachschuss der Gegner, dann legte Ricardo Pinado zurück auf Niklas Städter, doch auch der Torwart der Hausherren zeigte seine Klasse.

Der zweite nennenswerte Angriff der Saaldorfer führte zum 1:0. Nach einer Hereingabe von rechts landete eine starke Volleyabnahme im Netz. „Eigentlich ein Traumtor“, urteilt Grünwald. Seine Schützlinge glichen wenig später in ähnlicher Form aus. Noah Gumberger legte von rechts quer, und Sean Erten schob bei seinem letzten Einsatz als Spieler am langen Pfosten ein zum 1:1.

Die abstiegsbedrohten Saaldorfer waren nun verunsichert. Miesbach kombinierte gefällig, kam aber nicht zwingend vor deren Tor. Hier machte sich das Fehlen der offensiven Stammkräfte deutlich bemerkbar. Dies rächte sich vor der Pause, als Saaldorf nach einer Ecke zum 2:1-Halbzeitstand einköpfte. Im zweiten Abschnitt versuchten es die Miesbacher erneut, sich aufzurappeln, doch nach einem Abstauber zum 3:1 (70.) war das Spiel entschieden. Der letzte Treffer zum 3:2-Endstand fiel erst in der Nachspielzeit, als Ricardo Pindado gefoult wurde und Marinus Veit den fälligen Strafstoß zum Endstand verwandelte.

36 Punkte reichten dem SV, um in der Bezirksliga zu bleiben. Nach einer ganz schwachen Rückrunde mit nur acht Punkten aus zwölf Partien kann man im Lager der Miesbacher in Summe mit der Spielzeit nicht zufrieden sein – auch wenn die Höchststrafe der Abstiegsrelegation vermieden wurde. Nun gilt es zu analysieren, damit man sich für die nächste Spielzeit neu aufstellen kann. „Wir hatten uns in Saaldorf eigentlich einen versöhnlichen Saisonausklang erhofft, aber die vier Ausfälle können wir vorn einfach nicht ersetzen“, stellt Grünwald fest. Dank des Klassenerhalts konnten die SV-Kicker die Spielzeit dennoch mit einem gemütlichen Mannschaftsabend ausklingen lassen.