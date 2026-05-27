SV Miesbach sichert sich am letzten Spieltag den Klassenerhalt

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - SV Bruckmühl – Foto: Christian Scholle

Der SV Miesbach hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost geschafft. In der Rückrunde spielte die Mannschaft kein einziges Mal zu null.

Die Minimalziele einstelliger Tabellenplatz und Klassenerhalt hat der SV Miesbach in der Bezirksliga Ost geschafft. Allerdings wurde es nach einer ordentlichen Vorrunde in diesem Jahr noch einmal richtig eng. Erst am letzten Spieltag war der Liga-Verbleib endgültig. Der Blick in der Kreisstadt geht schon nach vorne. „Jetzt erst recht“, gibt Trainer Hans-Werner Grünwald als Motto aus.

„Die Höhepunkte waren das Spiel in Waldperlach, das wir in der Schlussphase noch gedreht haben, der Sieg in Ebersberg auf Kunstrasen“, sagt Grünwald, „und das Aufbäumen gegen Siegsdorf am Ende, mit dem wir den Klassenerhalt so gut wie sicher gemacht haben.“

„Wir haben beide Lokalderbys gegen Holzkirchen jeweils nach Führung mit 1:2 verloren. Da hätten wir gerne etwas mitgenommen“, erklärt der SV-Coach. „In beiden Spielen waren wir nah dran, aber wenn man die Tabelle anschaut, sind wir von den Punkten her weit weg.“ 21 Punkte trennen die beiden Landkreis-Teams im Abschlussklassement.

Die Schulnote drei vergibt der Trainer für seine Defensive. „Wir waren stabil, das war normales Bezirksliga-Niveau.“ Ein Sonderlob hat er für Marinus Veit und Jonas Matschiner parat. „Eher hat bei uns die Rückwärtsbewegung nicht gestimmt. Wir haben in der Rückrunde kein einziges Mal zu null gespielt. Früher konnten wir zwei Gegentore auch mal mit starker Offensive auffangen, das ging nach den Ausfällen nicht mehr.“

Vom Prunkstück zum Sorgenkind wurde beim SV Miesbach die Offensive. Im Laufe der Rückrunde fielen Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann verletzt aus, zudem stand Drilon Shukaj oft nicht zur Verfügung. „Diese Ausfälle konnten wir nicht verkraften.“ Sean Erten war am Ende der einzige erfahrene Offensivmann, allerdings hat er seine Karriere beendet (wir berichteten). Wiedmann fällt mit einer schweren Knorpelverletzung mindestens ein Jahr aus, ob Sontheim zurückkehrt, ist noch offen.

„Natürlich ist die Vorrunde besser gelaufen, auch weil wir in der Rückrunde viele verletzungsbedingte Ausfälle hatten. Es ist noch einmal extrem eng geworden, das hätten wir im Winter so nicht erwartet“, erklärt Grünwald. „Für unsere Voraussetzungen in Miesbach war es trotzdem eine normale Saison, auch wenn die Erwartungen aufgrund der vergangenen Jahre groß waren. Ein Ziel war auch, junge Spieler heranzuführen, und das wird es auch in der nächsten Saison sein.“

Der SV-Coach wird zur neuen Saison einiges umstellen müssen, denn mit Sean Erten, Maximilian Wiedmann und möglicherweise auch Josef Sontheim fällt der Großteil der Miesbacher Offensive weg. Grünwald wird auch in der neuen Saison Coach der Miesbacher sein. „Darauf haben wir uns schon im Winter verständigt“, berichtet Grünwald, der sich auf die neuen Herausforderungen freut: „Jetzt erst recht. Wir werden einiges umstellen müssen, aber das spornt uns auch an. Wir wollen zeigen, dass wir auch mit einer neuen Mannschaft die Klasse halten können.“